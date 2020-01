[CES2020 KIOXIA] Anciennement Toshiba Memory, la marque fait ses débuts.



L'un des grands changements de l'industrie du matériel de 2019 a été la scission officielle de Toshiba Memory en tant que société entièrement indépendante appelée Kioxia. C'est énorme, car Toshiba est considéré comme l'inventeur du flash NAND tel que nous le connaissons; et une entreprise pionnière avec DRAM, flash NAND et autres formes de stockage à l'état solide. Toshiba conserve l'activité disque dur.



Ayant officiellement commencé ses opérations uniquement au quatrième trimestre de 2019, une grande partie des produits à venir de Kioxia sont en développement, mais nous avons tout de même attrapé certains de leurs derniers SSD qui mettent en œuvre le protocole PCIe gen 4.0 et NVMe 1.4, en plus de certains anciens produits Toshiba sous la nouvelle marque Kioxia. Kioxia prévoit de faire sensation dans un avenir proche alors que sa technologie pionnière Twin BiCS Flash arrive sur le marché, en plus de marquer des victoires en matière de conception avec les industries de l'automobile et des centres de données.























Les SSD CD6 et CM6 sont des attractions phares. Le CD6 est conçu pour les centres de données et est disponible dans des capacités allant de 800 Go à 15 To, avec une endurance de 1 à 3 DWPD. Il utilise le connecteur U.3 (SFF-TA-1001) de nouvelle génération avec couche physique PCI-Express 4.0 x4 et protocole NVMe 1.4. Parmi ses fonctionnalités de sécurité figurent SIE, FIPS140-2 et SED Opal/Ruby.



Le lecteur est construit dans un format de 2,5 pouces de 15 mm d'épaisseur. Le CM6 est son cousin, destiné aux environnements d'entreprise avec une plus grande importance pour la mission. Avec des capacités allant de 800 Go à 30 To stupéfiants, le disque offre des taux de transfert séquentiels allant jusqu'à 6400 Mo / s en tirant parti de PCI-Express 4.0 x4 et NVMe 1.4. Tout comme le CD6, le CM6 utilise le nouveau connecteur U.3 et est construit au format 15 mm. Les fonctionnalités d'endurance et de sécurité sont identiques au CD6. Nous avons également repéré les séries XD5 et PM5 rebaptisées de 2 ans et plus dans des couleurs fraîches de Kioxia. Enfin, les SSD XG6 et XG6-P de 2019 sont passés à la marque Kioxia.



TECHPOWERUP