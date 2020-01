[CES2020 ECS] La marque présente ses ordinateurs de bureau compacts Liva Z3 Plus basés sur Comet Lake de 10e génération au CES 2020.



ECS a dévoilé ses ordinateurs de bureau compacts Liva Z3 Plus et Z3E Plus de dernière génération. Les deux implémentent des processeurs Intel Core i7 de 15 watts "Comet Lake-U" à 6 cœurs/12 threads. La seule chose qui les distingue l'un de l'autre est l'ajout d'une baie de lecteur SATA de 2,5 pouces sur le Z3E Plus.



Les deux modèles prennent en charge un SSD M.2-2280 avec un câblage PCI-Express 3.0 x4 et SATA 6 Gbps. Un emplacement pour clé électronique M.2 vous permet de connecter des cartes WLAN 802.11ax ou 802.11ac. Les autres options de mise en réseau incluent deux interfaces 1 GbE, dont l'une est pilotée par un contrôleur Intel i219-V.



















La série Liva Z3 Plus est livrée avec Amazon Alexa intégré, avec quatre microphones A4PC (Alexa pour PC) à l'écoute de la voix naturelle, tandis qu'une prise combinée pour casque gère le reste de l'audio. La connectivité USB comprend trois ports USB 3.1 gen 1 et un port USB-C 3.1 gen 1. Les sorties d'affichage HDMI 2.0 et mini-DisplayPort 1.2 constituent le reste d'entre elles.



