[CES2020 INTEL] L'absence d'Intel Comet Lake au CES serait liée au mur de consommation d'énergie.



Des rapports inondent le Web concernant l'absence totale de référence d'Intel à leur prochaine famille de processeurs Comet Lake, qui sera de marque sous la série Intel core 10000. Selon les rapports, les fabricants de cartes mères avaient un stock de cartes mères LGA 1200 prêt à être présenté au CES, mais on leur a dit de les retirer dans ce qui équivaut à une "dernière minute" logistique. Il semble que le manque d'engagement d'Intel envers Comet Lake lors de sa présentation au CES et l'absence de vitrine de l'écosystème au CES de cette année pourraient avoir quelque chose à voir avec, eh bien, presque la honte de la part d'Intel.







Comet Lake augmentera le nombre maximal de cœurs pour leurs processeurs de bureau jusqu'à 10 cœurs et 20 threads logiques. Mais étant construit sur le même processus de 14 nm que les générations Intel précédentes depuis Skylake, il n'y a pas grand-chose à faire pour compenser l'augmentation de la consommation d'énergie.



C'est pourquoi des sources de l'industrie affirment qu'Intel a décidé de sauter Comet Lake à ce CES - une difficulté pour limiter la consommation d'énergie des processeurs à temps pour l'événement, avec une consommation électrique atteignant 300 W.Et avec le Core i9 10900K d'Intel configuré avec un PL2 (Power Level 2) de 250 W, un maximum de 300 W à pleine charge semble plus que plausible.



TECHPOWERUP