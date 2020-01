[CES2020 AMD] La marque déploie les SoC mobiles "Zen" 15W Athlon 3000 Gold et Silver.



Les processeurs mobiles Ryzen 4000 de la série "Zen 2" et la puce Threadripper 3990X HEDT ont dominé les manchettes tout au long de l'événement CES 2020 d'AMD, mais une importante annonce de produit nous a échappé : les familles mobiles Athlon 3000 Gold et 3000 Silver des SoC mobiles d'entrée de gamme.



Il s'agit de SoC de 15 watts ciblant les ultraportables, convertibles et tablettes Windows x64 à bas prix, en concurrence avec les Pentium Gold 5000U "Whiskey Lake" et Pentium Silver "Gemini Lake Refresh" d'Intel. La famille ne comprend actuellement que deux références, l'Athlon Gold 3150U et l'Athlon Silver 3050U.





















Les deux puces sont basées sur le silicium "Dali" et disposent de cœurs CPU "Zen". L'Athlon Gold 3150U est doté d'un processeur "Zen" à 2 cœurs/4 threads cadencé à 2,40 GHz avec un boost de 3,30 GHz. L'Athlon Silver 3050U, d'autre part, est configuré avec un processeur à 2 cœurs/2 threads cadencé à 2,30 GHz avec 3,20 GHz boost.



Les CPU des deux modèles sont configurés avec 4 Mo de cache L3, ce qui porte leur "cache total" (L2 + L3) à 5 Mo. L'iGPU du 3150U est une Radeon Vega 3 avec 192 processeurs de flux, cadencés à 1,00 GHz. Celui du 3050U est le plus petit d'AMD, avec seulement 2 unités de calcul, fonctionnant jusqu'à 128 processeurs de flux, mais l'horloge du moteur est réglée à 1,10 GHz.



TECHPOWEUP