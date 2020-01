[CES2020 AZIO] La nouvelle série de clavier Fokal d'AZIO s'inspire des appareils photo rétro.



AZIO a trouvé un segment de marché pour lui tout seul avec sa gamme de périphériques rétro, qui a pris la conception de clavier de style machine à écrire et l'a utilisé avec des matériaux haut de gamme rarement vus pour le clavier et les souris, y compris le cuir et le bois. L'année dernière, nous avons également vu au Computex que la société souhaitait créer une nouvelle série de périphériques inspirés des appareils photo rétro, le premier appelé Iris K-Pad étant basé sur la conception de la caméra analogique Leica.



Notre couverture a conduit à ce qu'ils soient contactés par une autre entité qui utilisait déjà le nom Iris dans cette catégorie, nous nous sentons donc quelque peu responsables du fait qu'AZIO l'ait renommé Fokal. Nous avons rencontré AZIO au CES la semaine dernière, et ils ont parlé davantage du Fokal, notamment pour nous faire savoir que la campagne de financement participatif est en cours et déjà couronnée de succès.























Le Fokal s'éloigne des touches de style machine à écrire au profit de touches plus traditionnelles et confortables et promet un bouton de commande entièrement personnalisable qui peut être utilisé par défaut pour les commandes multimédia et d'éclairage (RVB), ainsi que d'être un joystick également. Il existe également un support logiciel complet pour plus d'utilité, avec jusqu'à sept profils à bord pour divers cas d'utilisation.



L'unité de base est un clavier à facteur de forme de 75% comme avec leur R.C.K. nous avons vu récemment, et il y a une unité de pavé numérique séparée pour ceux qui en ont besoin, qui est en outre conçue pour s'adapter à la numérotation avec des touches supplémentaires, comme indiqué ci-dessous.



Les unités peuvent se connecter sans fil via Bluetooth ou RF, avec une énorme batterie de 5000 mAh pour l'unité principale, promettant des semaines d'utilisation sur un seul cycle. La campagne Indiegogo, qui dure encore 24 jours à compter de ce poste, a déjà atteint environ 400% de l'objectif, et les unités devraient être expédiées en avril. Les prix avec les remises actuelles varient de 184 $/246 $, le PDSF allant de 230 $/330 $ pour l'unité de base/combo avec pavé numérique.



TECHPOWERUP