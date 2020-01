[CES2020 CORSAIR] La marque nous présente le châssis Concept Orion avec des panneaux de verre éclairés par LED Capellix.



Vous vous souvenez probablement de certains des produits Capellix que nous avons examinés chez Corsair. Eh bien, il semble qu'ils étendent cette idée aux panneaux latéraux en verre du châssis. Au CES, ils ont présenté Concept Orion, un châssis avec des panneaux de verre compatibles RVB.







L'idée derrière cela est d'intégrer des LED directement sur le verre. Regardez-le comme ceci, vous prenez le dire un iCUE 465X RGB et y placez des panneaux de verre RGB Corsair place 150 diodes Capellix dans les panneaux, puis vous le connectez à l'écosystème iCUE qui le rend tout configurable. Concernant l'intégration de ces diodes, elles sont en cours d'intégration via un film à faible visibilité, vous le connectez à un contrôleur Light Node Pro ou Commander Pro puis la communication entre les LED et le logiciel a lieu. Et si vous trouvez que les LED sont trop lumineuses, il y a toujours la possibilité de les éteindre.







Corsair n'a pas l'intention de commercialiser son concept à court terme car ce sera une option coûteuse, cela pourrait ajouter 100 dollars à la facture de construction, et Corsair doute que les gens soient prêts à y aller. Cependant, je dois dire sur une note personnelle, je creuse vraiment les regards sur cela.



TOMSGUIDE