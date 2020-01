[CES2020 MSI] La marque présente le Creator 17 - "le tout premier" mini-ordinateur portable au monde.



MSI au CES 2020 a présenté le "tout premier ordinateur portable au monde" avec un écran intégré qui utilise la technologie Mini LED, appelé Creator 17. Équipé d'un panneau 4K de 17 pouces, le Creator 17 est un charmant PC portable de création de contenu. Intégrant la nouvelle technologie Mini LED, l'écran de cet ordinateur portable éclipse tous les écrans d'ordinateur portable commercial. Avec une luminosité maximale maximale de 1000 nits, il bat la plupart des concurrents. Capable d'afficher 100% de la gamme de couleurs DCI-P3, cet écran d'ordinateur portable est prêt à afficher tout le contenu HDR que vous pouvez lui lancer.















En ce qui concerne la technologie Mini LED elle-même, elle permet à des LED individuelles à l'intérieur de l'écran d'avoir une taille inférieure à 2 mm, ce qui est très petit et permet des solutions créatives. Par exemple, MSI a utilisé cet avantage pour permettre à l'affichage d'avoir 240 zones de gradation locales, ce qui représente une grande amélioration dans cette plage de taille par rapport à IPS.



Une autre grande amélioration apportée par Mini LED est que le contenu HDR bénéficiera également d'une mise à niveau. En raison de la nature des mini LED, l'écran peut atteindre un niveau de contraste très distinctif entre les zones sombres et claires. La prise en charge du processeur comprend des options du processeur Core i9 d'Intel de 10e génération, tandis que l'option GPU est inconnue. Pour le stockage, il existe des emplacements pour deux SSD NVMe PCIe 3.0 M.2 et un emplacement SSD M.2 SATA.



TECHPOWERUP