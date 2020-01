[CES2020 DELL] La marque nous propose des ordinateurs portables pliables et à double écran.



Lors du CES de cette année, Dell avait en main quelques produits conceptuels que nous avons vérifiés. Parmi ceux-ci figurent les deux concepts d'ordinateurs portables appelés Concept Duet et Concept Ori. Conçus comme des appareils mobiles non conventionnels, ces ordinateurs portables sont très différents de tout ce qui existe actuellement sur le marché. Le Concept Duet est le premier en ligne.



Ce modèle est un ordinateur portable d'aspect standard de l'extérieur, cependant, lorsque vous l'ouvrez, vous constaterez que le clavier est absent. L'endroit où se trouve le clavier est maintenant remplacé par un autre écran. Les écrans principal et secondaire sont tous les deux de la même qualité avec des écrans 1080p de 13,4 pouces qui fonctionnent en tandem pour obtenir la meilleure expérience possible. Cependant, si vous souhaitez utiliser un vrai clavier, il y a un addon magnétique qui s'enclenche sur l'écran inférieur et permet une expérience d'ordinateur portable standard, comme le montre l'image ci-dessous.



















Ensuite, un autre produit concept plus intéressant appelé Ori - un ordinateur portable pliable de type tablette. L'Ori est un ordinateur portable 720p de 13 pouces qui peut être plié comme un livre. Il est conçu pour la lecture d'ebooks et les applications multitâches générales qui peuvent utiliser la capacité de pliage de l'appareil.







Étant alimenté par Windows 10, nous ne connaissons pas l'état de la prise en charge logicielle de ce type d'appareil, cependant, Windows 10X devrait bientôt sortir pour prendre en charge des cas d'utilisation comme ceux-ci.







Malheureusement, nous ne connaissons pas les spécifications de ces ordinateurs portables, car ils sont susceptibles de changer et il est très difficile de concevoir un produit comme celui-ci, donc Dell peut utiliser les processeurs Intel de 10e génération ou les processeurs mobiles AMD 4000.







Une autre chose à noter à propos de ces deux appareils est que Dell les a présentés comme des produits conceptuels, ce qui signifie qu'ils pourraient ne pas arriver sur le marché, étant donné que chaque entreprise conçoit maintenant des appareils similaires, nous pouvons nous attendre à quelque chose de similaire à l'avenir.



TECHPOWERUP