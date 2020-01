[CES2020 ASROCK] La marque nous propose des cartes méres au format Mini-ITX et un Mini PC.



ASRock au CES 2020 a présenté son nouvel engagement envers les APU et CPU AMD sous la forme de leur nouveau mini-PC Jupiter A320 de 1 litre et de la carte mère A320-M. La carte mère A320-M prend en charge jusqu'à 65 W AMD APU, comprend la prise en charge de deux cartes mémoire SODIMM, comprend 1 emplacement de stockage NVMe M.2 et 1 SATA. Les sorties vidéo incluent 2x HDMI et un D-Sub.



















ASRock a également présenté son mini-PC Jupiter A320, qui était auparavant un produit uniquement Intel, mais sera désormais également proposé avec les entrailles AMD. Offrant une prise en charge de jusqu'à 65 W AMD APU, le Jupiter A320 propose 2 extensions de stockage NVMe M.2, 1 x SATA et 8 x USB (dont 2 x Type C et 2 x Type A sur le panneau avant). La sortie vidéo est prise en charge par 1x DisplayPort ou 1x HDMI.



TECHPOWERUP