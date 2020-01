[CES2020 TERRAMASTER] La marque nous propose : Thunderbolt DAS et NAS 10GbE économique.



TERRAMASTER démocratise le 10 GbE dans l'espace NAS grand public grâce à une optimisation agressive des coûts. Pour les petites entreprises, 1 GbE n'est plus une bande passante réseau acceptable dans laquelle plusieurs bureaux travaillent sur des ressources partagées. Le nouveau F5-422 de TERRAMASTER est un NAS pour petites entreprises à 5 baies avec un gros tube 10 GbE, qui permet des taux de transfert de données allant jusqu'à 670 Mo/s vers votre réseau local. Il dispose également de deux ports 1 GbE supplémentaires avec agrégation de liens comme solution de repli. Ses caddies sont conçus pour prendre en charge les disques SATA 3,5 et 2,5 pouces, sans avoir besoin d'adaptateurs.























Sous le capot, le F5-422 est alimenté par un SoC x64 quad-core Intel "Apollo Lake" (probablement le Celeron J3455), fonctionnant à 1,50 GHz, avec 4 Go de mémoire extensible à 8 Go. Le NAS prend en charge 80 To de stockage total, ou jusqu'à 16 To par disque. Il utilise un corps en alliage d'aluminium avec un ventilateur unique optimisé pour le bruit. Le logiciel TOS 4.1 de TERRAMASTER fournit une UX basée sur navigateur pour le NAS.



Le F5-422 est au prix de 600 $. Ensuite, une nouvelle famille de solutions RAID DAS (stockage sur disque) avec Thunderbolt 3 (40 Gbps), ciblant les professionnels de la création travaillant sur de grands ensembles de données qui doivent être redondants et sécurisés.



La gamme DAS de TERRAMASTER est basée sur une plate-forme matérielle commune qui offre jusqu'à 1 600 Mo/s de débit et prend en charge jusqu'à 128 To de stockage agrégé. Les modèles vont de 2 baies à 4 baies, 5 baies et de grandes tours à 8 baies. Ces unités comportent des corps en alliage d'aluminium avec des poignées sur le dessus et 1 ou 2 ventilateurs à faible bruit, selon le modèle.



TECHPOWERUP