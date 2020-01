[CES2020 SILVERSTONE] La marque nous présente pas mal de nouveautés diverses.



Silverstone au CES 2020 a profité de l'occasion pour présenter des sélections de leur portefeuille pour les médias, allant des boîtiers PC dans les principaux facteurs de forme, des blocs d'alimentation et une gamme d'accessoires "faciles à vivre" et esthétiques. Côté accessoires, il existe une gamme de produits liés aux SSD, tels que la clé MS09, qui permet la conversion d'un SSD M.2 en une clé USB 3.1 ; les autres produits de cette catégorie incluent le MS09-Mini et le MS11, ce qui améliore la prise en charge du protocole NVMe. L'ECM26 est un adaptateur PCIe pour les clés M.2, tandis que le Silverstone TP02-M2 se présente comme un dissipateur thermique pour une installation sur des SSD M.2 à refroidissement non passif.



Poursuivant les accessoires SSD à gogo, il existe un certain nombre d'autres solutions, notamment un adaptateur NMVe vers PCIe sans outil (ECM21-E), un adaptateur alimenté par ARGB (ECM24-ARGB, qui comprend un dissipateur thermique), un simple, non-ARGB une avec un dissipateur thermique (ECM23), et mon préféré, une station d'accueil pour un lecteur barebones M.2 que vous pourriez avoir autour, sous la forme de la station TS16. La présence d'un bouton d'alimentation signifie très certainement que cela ne peut pas être remplacé à chaud - le risque de perte de données est réel.























Passons aux boîtiers, le ML10 est une affaire Mini-ITX avec un très faible encombrement (les spécifications le listent à seulement 2,7 à 3,6 litres en fonction de votre choix de modèle, ce qui augmente la hauteur du panneau avant, et par conséquent du boîtier), et il ne prend en charge que 2 ventilateurs de 50 mm en tant que refroidissement.



Le SG14 - ou Sugo - est un boîtier SFF avec un panneau avant en maille et un corps en acier, avec un support pour jusqu'à trois autres ventilateurs conventionnels de 120 mm. Il a une capacité de 20 litres, ce qui signifie plus de liberté pour les spécifications de composants plus élevés, mais également un encombrement plus important partout où vous souhaitez l'installer. Il sera disponible pour 70 $, sans PSU.















Passant aux boîtiers de bureau, le SETA A1 conforme à ATX vole la vedette avec un look moderne mais légèrement old-school, avec son panneau avant en aluminium incurvé (qui cache un support de ventilateur 2x 200 mm). Silverstone parle d'offrir le SETA A1 dans jusqu'à cinq configurations de couleurs différentes. Il y a un panneau latéral transparent, un support pour les GPU verticaux et un éclairage ARGB, qui n'était pas actif dans le showroom. Le SETA A1 devrait être disponible à partir du 15 janvier pour 120 $.







Ensuite, les châssis FARA B1 et R1, qui seront disponibles à un prix d'entrée de gamme de 59 $, présentent deux philosophies de conception différentes au même prix. Le FARA B1 présente une conception de panneau avant plus sobre avec une dalle frontale de matériau, tandis que le FARA R1 devrait fournir une circulation d'air accrue en raison des découpes alvéolées du panneau avant. Les deux disposent d'un support de ventilateur triple de 120 mm à l'avant du châssis, mais bien sûr, le R1 offre un flux d'air plus élevé (et un flux de poussière, mais c'est une toute autre question).











Ensuite, l'offre premium de Silverstone, qui sera incarnée par l'Alta F1 (169 $ lorsqu'elle sera disponible). L'Alta F1 n'a pas encore beaucoup de spécifications finalisées, car Silverstone dit que le développement est toujours en cours. Cependant, la version présentée au CES 2020, qui devrait servir de guide majeur pour le produit final, comprend un cadre en acier recouvert d'aluminium, une disposition de carte mère pivotée à 90 °, un système de montage vertical pour GPU pour vous, fiers propriétaires de GPU, également. comme éclairage ARGB.















Passant aux alimentations, SilverStone a présenté sa famille de produits très pertinente, avec différents degrés de puissance en watts par litre selon le cas d'utilisation et la philosophie de conception du bloc d'alimentation. Ceci est mieux illustré par leur conception d'alimentation la plus dense sous la forme du SFX-L 1000 W - qui produit une incroyable 969 W par litre (et augmente de 200 W la puissance finale par rapport au précédent bloc d'alimentation supérieur de la série).



Dans d'autres scénarios où le rapport taille/énergie n'est pas si exigeant, comme dans les unités d'alimentation plus traditionnelles, la densité de puissance peut descendre jusqu'à seulement 277 W par litre, comme c'est le cas pour les modèles Essential Bronze de base de Silverstone (une densité de composants moindre signifie un assemblage plus facile, des considérations et des besoins de refroidissement moins rigoureux, et tous les autres petits morceaux qui permettent un coût du produit final inférieur).











Dans l'ensemble, Silverstone a présenté de nombreux modèles, y compris leurs modèles modulaires Decathlon Gold - qui offriront jusqu'à 1650 W de puissance; leurs blocs d'alimentation sans ventilateur Nightjar qui sont proposés dans une nouvelle puissance augmentée de 700 W (par rapport aux 600 W précédemment disponibles); une nouvelle alimentation TFX avec une puissance de 700 W (le double de celle de leur offre actuelle); et leur série modulaire Essential Gold, qui offre une efficacité sans considération pour les meilleures performances.











