[CES2020 THERMALTAKE] La marque nous propose des nouvelles barrettes mémoires.



Thermaltake aspire à être un important fournisseur de mémoire pour PC du segment des passionnés et a introduit plusieurs nouveaux modèles de ses modules de mémoire ToughRAM RGB au CES international 2020. Ces modules sont caractérisés par de gros dissipateurs de chaleur en aluminium et un diffuseur LED RGB couronnant les modules. Il y a aussi quelques accents chromés qui font le logo distinct de la société "TT".



Il y a aussi le ToughRAM standard qui remplace le diffuseur RGB par un bloc d'aluminium argenté. Au CES, nous avons repéré de nouvelles variantes haute fréquence, la série ToughRAM s'étendant désormais sur DDR4-4400, DDR4-4266, DDR4-4000, DDR4-3600 et DDR4-3200 dans le ToughRAM standard et ses variantes RVB.















Le ToughRAM RGB White Edition est disponible en vitesses DDR4-4400, DDR4-4266 et DDR4-4000, et en densités de module de 8 Go, ce qui constitue des kits double canal de 16 Go. Les puces DRAM haute capacité, les circuits imprimés à 10 couches avec des couches de cuivre de 2 oz, les contacts plaqués or de 10 µ d'épaisseur et l'application logicielle ToughRAM qui fournit la surveillance de la température, de la fréquence et du timing sont communs aux deux lignes. aux côtés du logiciel TT RGB Plus qui vous permet de jouer avec les couleurs sur les modèles ToughRAM RGB. Nous avons également repéré le WaterRAM refroidi par liquide de l'année dernière.



TECHPOWERUP