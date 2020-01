CASEKING nous propose une nouveauté : Les PHANTEKS Evolv Sound.







Les mini haut-parleurs Evolv Sound en détail



Les haut-parleurs Evolv Sound Mini possèdent un design unique et élégant qui est personnalisé pour s'adapter au boîtier PHANTEKS Evolv X. L'apparence élégante est complétée par l'ajout d'un éclairage LED RVB adressable numériquement. La conception compacte et peu encombrante ne signifie cependant aucun compromis sur la puissance, les haut-parleurs atteignant une puissance de crête de 6 watts RMS. Les boutons intégrés permettent aux utilisateurs de contrôler à la fois l'éclairage et le volume.



Le PHANTEKS Evolv Sound Mini est branché à l'aide d'un câble de 3,5 mm pour une compatibilité maximale, et l'alimentation est fournie au moyen du connecteur USB de type C. Les deux unités sont connectées à l'aide d'un câble micro USB. Tous les câbles requis sont inclus en standard.







Voici la fiche technique :



- Dimensions (per loudspeaker) : 78 x 135 x 80 mm (W x H x D)

- Material : ABS plastic, Textile

- Colour : Black

- Output : 6 Watts (RMS), 10 Watt (peak)

- Buttons : Power, volume up, volume down, DRGB mode, DRGB colour

- Connectivity : 1x AUX-In (Cinch), 1x PC-In (Cinch)

- Lighting : Digital-RGB LED

- Power : 5 V, 1 A

- Accessories : Micro USB cable, USB power cable, 3.5 mm cable.



Elles seront disponible en date du 04 Mars 2020.



Le prix est de : 29.90 euros.



Pour en savoir plus allez sur le site de CASEKING, Cliquez ICI.



CASEKING