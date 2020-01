TEQUILA WORKS nous propose un nouveau jeu PC : Gylt.







Editeur(s)/Développeur(s) : Tequila Works/Stadia Games and Entertainment.



Sortie France : 19 Novembre 2019.



Genre(s) : Aventure.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Gylt est le nouveau titre des créateurs de RiME. Dans ce jeu d’aventure en solo, votre but est d’aider une petite fille, nommée Sally, à voyager dans un monde suprenant et terrifiant à la recherche de sa cousine disparue, Emily. Le jeu est, à sa sortie, une exclu Stadia.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



