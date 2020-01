THE GURU3D nous propose le test du : Corsair H100i RGB PRO XT.



Aujourd'hui, nous examinons un refroidisseur AIO de Corsair: le H100i RGB PRO XT. Il s'agit d'une nouvelle révision d'un produit qui est disponible sur le marché depuis un certain temps, le H100i Pro. Comme auparavant, il s'agit d'un AIO de 240 mm avec un radiateur et une pompe en aluminium (plutôt qu'en cuivre) qui sont couplés en une seule boucle et aidés par des ventilateurs (2 x 120 mm dans ce cas).



Comme dans la plupart, sinon la totalité, des produits Corsair de nos jours, vous bénéficiez d'un éclairage RVB avec la prise en charge du logiciel iCUE. Ceci est réalisé via une connexion USB à l'en-tête de la carte mère interne. Le refroidisseur n'est pas extensible, mais c'est normal pour les produits de ce segment du marché (à quelques exceptions près comme l'Alphacool Eisbaer 280 Extreme ou le Swiftech H240 X3, que nous avons examinés ici plus tôt). Une caractéristique intéressante est le «mode zéro DBA» qui rend le refroidisseur passif au ralenti/sous de faibles charges (en dessous de 40 degrés Celsius).







Trois variantes de cette nouvelle famille sont disponibles :



- 240 mm (celui examiné ici),

- 280 mm (H115i RGB PRO XT),

- 360 mm (H150i RGB PRO XT).



Les ventilateurs des H100i (et H150i) sont des unités de la série ML 120 mm (Levitation magnétique) contrôlées par PWM avec 400-2400 tr / min et des performances sonores jusqu'à 37 dBA (mais vous devez savoir que chaque fabricant mesure cela d'une manière différente). Le débit d'air du ventilateur est de 75 CFM, ce qui devrait être suffisant pour rendre le transfert de chaleur efficace.



Les dimensions sont de 276 mm × 120 mm × 27 mm, ce qui est assez typique. Le H100i possède un éclairage RVB, mais il est "uniquement" compatible avec le propre système d'éclairage de Corsair - iCUE.



Le prix semble très raisonnable, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous :



- H100i RGB PRO XT,

- H115i RGB PRO XT,

- H150i RGB PRO XT.



La période de garantie est de cinq ans, ce qui est un point fort de cette offre.



