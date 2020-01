Synology nous présente : Le DiskStation DS420j.



Synology a lancé aujourd'hui DiskStation DS420j, une solution de synchronisation et de partage de fichiers parfaite pour les besoins croissants de stockage de données des familles et des utilisateurs à domicile.



Le DS420j est un NAS de bureau à quatre baies conçu pour la sauvegarde, la synchronisation et le partage de données à domicile. Avec une capacité de stockage nette maximale de 64 To, vous pouvez gérer et stocker de manière centralisée des fichiers multimédias. Utilisant un processeur Realtek RTD1296 Quad-core 1,4 GHz, ce nas a 1 Go de RAM DDR4. Les niveaux RAID pris en charge sont Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/1/5/6/10. L'interface a USB3.0x2 et Gigabit Ethernet x1. Deux ventilateurs de refroidissement de 80 mm sont intégrés. Les dimensions extérieures sont de 168 mm de largeur, 230 mm de profondeur, 184 mm de hauteur et 2,21 kg. La garantie du produit est de 2 ans.







Surveillance Station - La solution de sécurité domestique de Synology permet aux utilisateurs de configurer un réseau de sécurité domestique sûr, sécurisé et sans abonnement. Au lieu de faire confiance aux systèmes basés sur le cloud pour transférer en toute sécurité des images hors de votre domicile, Surveillance Station stocke les images sur votre appareil local.



Sauvegarde de données et de photos - Lorsque vous achetez Synology, vous achetez plus qu'un simple NAS. Qu'il s'agisse de vos dossiers fiscaux ou de photos de famille irremplaçables, Synology dispose d'une multitude d'applications de sauvegarde sans licence et abonnement qui vous permettront de vous assurer que vos données vitales restent protégées.



Partage sûr et sécurisé - En stockant vos données et photos importantes localement, vous avez un contrôle direct sur qui y accède. Les grandes plates-formes de stockage en nuage sont une cible privilégiée pour les mauvais acteurs qui tentent d'accéder à vos documents sensibles. Avec un Synology NAS chez vous, vous pouvez ajouter des couches de sécurité tangibles pour protéger vos données importantes et partager des documents en toute sécurité en un seul clic.







Le DS420j fonctionne sur DiskStation Manager, la plateforme primée de gestion des données, dotée de puissantes fonctionnalités de sécurité et de profils utilisateur personnalisables. Synology a dépassé la catégorie des NAS de milieu de gamme dans l'enquête sur les solutions de stockage de TechTarget et a remporté PCMag Business Choice à six reprises.



