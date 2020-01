NVIDIA met fin à la prise en charge des pilotes Quadro pour Windows 7 et autres systèmes d'exploitation à partir de la mi-janvier 2020.







NVIDIA en réponse à une question d'assistance a déclaré qu'il mettrait fin à la prise en charge du pilote Quadro pour certaines versions de Windows à partir du 14 janvier 2020. Celles-ci incluent toutes les éditions de Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2.



NVIDIA continuera de fournir des mises à jour de pilotes comprenant des corrections de bugs et des correctifs de sécurité jusqu'au 14 janvier. Après cela, NVIDIA ne publiera plus de nouveaux pilotes Quadro qui prennent en charge ces systèmes d'exploitation. NVIDIA se concentrera sur la mise à jour des pilotes pour les versions client, entreprise et serveur de Windows 10, et encouragera les utilisateurs à effectuer une mise à niveau. La porte pour une assistance étendue d'utilisateurs spécifiques à l'entreprise reste ouverte, il leur est demandé de contacter leur représentant NVIDIA.



