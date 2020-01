[CES2020 TP-LINK] La marque étend sa gamme Wi-Fi 6 et introduit la sécurité IoT avec HomeCare Pro.







TP-Link annonce une série de mises à niveau de leur pile de produits Wi-Fi 6 au CES 2020. Nous avons déjà couvert les mises à jour de la famille de réseaux maillés déco dans une pièce distincte.



Côté routeurs, nous avons les Archer AX90 et GX90 (tous deux de la classe AX6000). La classe RE505X AX1500 est le nouveau produit de la gamme d'extendeurs. TP-Link présente également une carte PCIe AX3000 (Archer TX3000E)



L'Archer AX90 utilise trois bandes pour atteindre la classe AX6000 (1201 Mbps @ 5 GHz + 4804 Mbps @ 5 GHz + 574 Mbps @ 2,4 GHz). Il est livré avec un SoC de mise en réseau doté d'un processeur quadricœur à 1,5 GHz (ce qui le rend susceptible d'être basé sur un design Broadcom BCM47622). Il est livré avec un port WAN / LAN 2,5 Gbps, un port WAN / LAN 1 Gbps, trois ports LAN Gigabit et un port USB 3.0 et un port USB 2.0. Les huit antennes sont équipées d'un support de formation de faisceau. Le routeur prend également en charge la nouvelle fonctionnalité de sécurité premium anti-virus et IoT (TP-Link HomeCare Pro). Il est au prix de 300 $ et sera disponible en avril 2020.



L'Archer GX90 est la version gamer de l'AX90, et présente une conception externe différente ainsi qu'une interface utilisateur modifiée. La bande 4x4 5 GHz est dédiée en tant que bande de jeu, et il existe des fonctionnalités logicielles telles que «Game Accelerator» pour fournir la fonctionnalité QoS.







Le GX90 est au prix de 330 $ et sera commercialisé à la fin du deuxième trimestre 2020.



La carte PCIe Archer TX3000E est une carte Wi-Fi 6 PCIe 3.0 x1 basée sur le chipset Intel AX200. Il offre une prise en charge des canaux 1024-QAM et 160 MHz, tout en incluant Bluetooth 5.0. Il est également livré avec une antenne externe flexible.







Le TX3000E est au prix de 50 $ et sera disponible plus tard ce mois-ci.



L'extendeur RE505X est compatible avec la famille OneMesh de TP-Link. Il s'agit d'un périphérique bi-bande AX1500 qui peut également servir de point d'accès. L'application TP-Link Tether peut être utilisée pour une configuration sans problème de l'extension.







Le RE505X est au prix de 70 $ et sera disponible en mars 2020.



Dans l'ensemble, TP-Link a augmenté sa pile de produits Wi-Fi 6 avec des offres budgétaires convaincantes. À mesure que le Wi-Fi 6 se généralise, cette stratégie pourrait aider TP-Link à gagner plus d'esprit et de parts de marché, en particulier en Amérique du Nord.



Du côté de la cybersécurité, TP-Link a également annoncé la solution de sécurité réseau HomeCare Pro optimisée par Avira. Semblable aux solutions d'autres fournisseurs tels que l'armure propulsée par BitDefender de Netgear et la fonction de sécurité IoT de Securifi, HomeCare Pro inspecte et surveille les appareils connectés pour détecter les vulnérabilités et la protection contre le trafic réseau inattendu/suspect.



La solution HomeCare existante de TP-Link manquait de protection fine des appareils IoT et de contrôle parental, et cela est résolu par HomeCare Pro. Les capacités offertes par HomeCare Pro incluent l'antivirus (sur plusieurs plates-formes de terminaux, avec blocage des sites malveillants et détection des intrusions), la sécurité de l'IoT (contrôles de sécurité et de vulnérabilité) et les contrôles parentaux (filtrage de contenu, délais, etc.). HomeCare Pro est également en mesure de fournir des rapports complets liés au comportement du réseau de chaque appareil connecté.



La fonctionnalité devrait être proposée à titre d'essai avec tous les produits TP-Link Wi-Fi 6 à partir de la fin du premier trimestre 2020. Par la suite, la fonctionnalité peut être maintenue active par abonnement pour 6 $/mois. ou 55 $/an.



