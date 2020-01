[CES2020 ACER] La marque nous propose : Le Predator X38 d'Acer est un moniteur incurvé de 38 pouces.







Acer a présenté son nouvel écran de jeu incurvé ultra large haut de gamme quelques heures avant le début du CES 2020. Le Predator X38 est le premier moniteur incurvé de l'industrie à offrir une résolution UWQHD + et une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz, une combinaison qui n'est pas encore disponible chez aucun fabricant.



L'Acer Predator X38 est basé sur un panneau IPS de 37,5 pouces doté d'une courbure 2300R, ce qui signifie qu'il est `` moins incurvé '' que les écrans avec un rayon de courbure inférieur, une résolution 3840x1600, un temps de réponse GtG de 1 ms et 175 Hz taux de rafraîchissement en mode overclock.



La résolution de l'écran, ainsi que ses dimensions, convient bien aux jeux immersifs ainsi qu'à la visualisation de vidéos Ultra-HD filmées dans un rapport d'aspect de 2,35: 1 ou 2,40: 1, qui est un rateur d'aspect populaire pour les films. En parlant de films, il faut noter que le Predator X38 peut reproduire 98,5% de la gamme de couleurs P3, qui est un espace colorimétrique couramment utilisé de nos jours pour la projection de films numériques et fait partie de la spécification Ultra HD Premium.







Destiné aux joueurs, l'Acer Predator X38 prend en charge la technologie de taux de rafraîchissement adaptatif G-Sync de NVIDIA et est également certifié DisplayHDR 400. Il est à noter que Acer ne divulgue pas les niveaux de luminosité normaux et maximaux pris en charge par le moniteur, mais le pic devrait être d'au moins 400 nits.







L'écran se connecte aux PC et consoles hôtes à l'aide des ports DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0 et il dispose également d'un concentrateur USB 3.0 à deux ports pour brancher les périphériques. Quant à l'audio, le moniteur possède deux haut-parleurs de 7 W.







Le support ergonomique présenté par le Predator X38 est stylisé après les robots de combat avec des éléments qui ressemblent à une armure du personnage Predator pour souligner la nature de l'appareil. Pendant ce temps, il peut ajuster la hauteur, l'inclinaison et le pivotement pour optimiser la position de visualisation et maximiser les performances de jeu fragging.



L'écran Predator X38 d'Acer sera disponible en Europe et aux États-Unis en Avril 2020 pour 2 199 euros.



ANANDTECH