[CES2020 ASUS ROG] La marque présente le concept AIO 420 mm pour TRX40.







Ce n'est pas un secret qu'ASUS a ses doigts dans de nombreux domaines des composants informatiques, y compris la carte mère, le VGA, le bureau, le mobile et les périphériques. Tenant compte des besoins de refroidissement des processeurs AMD HEDT Ryzen Threadripper 3000, il a présenté sa dernière conception conceptuelle de refroidisseur de processeur AIO qui comprend un grand radiateur de 420 mm, fourni avec trois ventilateurs noirs Noctua premium.







Alors qu'AMD s'apprête à sortir son Threadripper 3990X 64 threads 128, dans les mois à venir, ASUS a dévoilé un concept AIO de 420 mm doté de quelques fonctionnalités notables. Le refroidisseur de socket TR4 qui n'a actuellement aucun nom comprend un design entièrement noir sans LED RVB à proprement parler, bien que le bloc CPU comprenne l'écran personnalisable LiveDash OLED d'ASUS 1,77 ". Processeurs Threadripper de 3ème génération, avec un design tout noir qui correspond bien à sa carte mère ROG Zenith II Extreme TRX40.







Le refroidisseur de concept sans nom présenté dans la suite d'ASUS au CES 2020 comprend trois ventilateurs Noctua NF-A14 2000 PWM qui tournent jusqu'à 2000 tr/min et omettent les LED RVB pour un look tout en noir plus subtil. ASUS n'a pas publié plus d'informations sur le moment où il pourrait entrer en production, ou si cela arriverait, mais en parlant à ASUS, ils étaient très désireux de le préparer pour le lancement du processeur Threadripper 3990X d'AMD qui dispose d'un TDP de 280 W.











ANANDTECH