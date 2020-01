[CES2020 ASUS] La marque nous dévoile une carte mère Strix X570 tout de blanc vétue.







Au milieu d'une pléthore d'annonces et de présentations de produits ASUS au CES 2020, l'un des éléments matériels les plus intéressants exposés est venu du côté de la carte mère. Dans ce que ASUS appelle actuellement un concept, il avait un système complet avec des composants blancs sur l'écran, y compris une carte mère X570 Strix habillée à neuf dans des dissipateurs thermiques et des couvercles blancs.



Alors qu'ASUS n'a pas donné grand-chose sur le modèle sur lequel il est basé. la liste des spécifications inclut la prise en charge de la mémoire DDR4-4400 avec une capacité allant jusqu'à 128 Go, avec une interface sans fil Intel AX200 Wi-Fi 6 et un contrôleur Ethernet Realtek RTL8125-AG 2,5 G. Un codec audio SupremeFX S1220A HD gère l'audio intégré, tandis que le panneau arrière dispose de nombreuses connectivités USB 3.2 Gen2. La PCB, la configuration du contrôleur et la configuration générale du PCB ne ressemblent pas seulement à la carte mère ASUS ROG Strix X570 E Gaming, mais elles ont des spécifications identiques entre les deux cartes.







Sur le couvercle du panneau arrière se trouve la marque Strix typique avec un logo Strix RGB illuminé, tandis que les dissipateurs thermiques M.2 et le dissipateur thermique du chipset ont la gravure de graffiti inspirée de Strix. Un débogueur LED à deux chiffres est situé en bas, avec de nombreux en-têtes et connecteurs pour une connectivité supérieure; encore une fois, ressemblant à l'ASUS ROG Strix X570 E-Gaming. Comme avec tous les autres modèles ASUS X570, le X570 est activement refroidi.







À l'heure actuelle, la carte mère ROG Strix X570 entièrement blanche n'est qu'un concept, mais nous avons vu ASUS publier des modèles à thème blanc avant d'inclure la série Prime, ainsi que des versions en édition limitée de ses Sabertooths (maintenant TUF). Cela pourrait être un concept ASUS qui le rend au détail, mais il reste à voir.



ANANDTECH