[CES2020 ASUS] La marque nous dévoile une carte d'extension de stockage SSD Quad PCIe 4.0 x4 Hyper M.2.







L'une des principales caractéristiques des performances dans l'espace de bureau haut de gamme est la communauté des créateurs: le besoin de processeurs et de stockage rapides est fort, quel que soit le coût. Le rendu vidéo, nécessitant de grands ensembles de données 8K, et être capable de mélanger et de faire correspondre le matériel pour répondre aux performances requises est en soi un domaine passionnant à explorer. Afin de répondre aux besoins des créateurs les plus exigeants, ASUS met à niveau sa carte quad M.2 qu'elle a mise sur le marché l'année dernière pour désormais prendre en charge les SSD PCIe 4.0 pour les derniers systèmes AMD.







La carte est essentiellement un point de montage pour prendre un emplacement PCIe x16 complet et le bifurquer en quatre liaisons PCIe 4.0 x4 distinctes, qui sont chacune associées à un connecteur M.2. Ainsi, chaque variateur devrait pouvoir atteindre sa vitesse maximale - afin de garantir cela, le variateur est également livré avec un dissipateur thermique et un ventilateur entièrement en aluminium, qui fonctionnent à un régime relativement bas. Le ventilateur peut être activé ou désactivé via un commutateur sur le support PCIe, et le support possède également quatre LED d'activité pour chacun des disques.







L'un des gros problèmes de l'ancienne version PCIe 3.0 était la prise en charge de la carte sur différents systèmes. La carte fonctionnait bien sur les systèmes AMD, mais avait des problèmes avec les systèmes Intel, car la solution PCIe d'Intel ne prenait pas en charge plusieurs points de terminaison de la même manière. Avec cette nouvelle solution, ce problème disparaît finalement, car Intel n'a pas de solution PCIe 4.0 pour le moment.







Nous prévoyons que la carte Hyper M.2 x16 Gen 4 sera bientôt disponible, principalement pour les systèmes Threadripper et EPYC. Le prix doit être équivalent à la version PCIe 3.0.



ANANDTECH