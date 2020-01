[CES2020 ZOTAC] La marque annonce la ZBOX Edge MI643 propulsé par Intel Comet Lake.







Tout compte fait, ZOTAC a lancé plusieurs PC ZBOX SFF au CES de cette année. Typiques pour la large portée de l'entreprise, ils se préparent à publier une gamme de boîtiers sur plusieurs TDP et incorporent des processeurs des deux fournisseurs x86. Vers le haut de gamme de leur dernière pile de produits se trouve le ZOTAC ZBOX Edge MI643, qui, comme le reste des PC de la série Edge, se concentre non exclusivement sur le marché de l'informatique de pointe. Dans l'ensemble, le MI643 est un système de bureau compact basé sur le processeur quadricœur Core i5-10210U d'Intel, et ne mesure que 1,12 pouces de hauteur.



Sous le capot, le processeur Intel quad-core offre une fréquence de base de 1,60 GHz et des horloges turbo jusqu'à 4,20 GHz. Le TDP configurable entre 10 et 25 W le rend idéal pour les petits systèmes qui sacrifient généralement la taille pour le potentiel de refroidissement. Pour les graphiques, le MI643 utilise les graphiques Intel UHD intégrés de Comet Lake, qui offrent une fréquence de base de 300 MHz et une fréquence turbo maximale de 1,10 GHz.







Ailleurs, certaines des principales caractéristiques du ZOTAC ZBOX Edge MI643 incluent deux emplacements SODIMM capables de prendre en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4-2400/2666, avec deux emplacements M.2 disponibles pour les SSD M.2. Sur le panneau arrière se trouve deux ports Gigabit Ethernet, ainsi qu'un port d'antenne pour l'interface sans fil 802.11ac (qui offre également une connectivité BT 5.0).



En termes d'options USB, il y a trois ports USB 3.1 G1 Type-A et un port USB 3.1 G1 Type-C. Le ZOTAC ZBOX Edge MI643 comprend également une seule prise audio 3,5 mm, un lecteur de carte microSD et une paire de sorties vidéo comprenant un port HDMI 2.0 et une sortie DisplayPort 1.2.



À l'heure actuelle, il n'y a aucune information sur le prix prévu ou la disponibilité du MI643, mais il est prévu qu'il atteindra les rayons des détaillants dans les prochains mois.



ANANDTECH