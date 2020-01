[CES2020 LENOVO] La marque dévoile le Chromebook IdeaPad Duet détachable.







Le marché des tablettes pures basées sur Google Android n'est pas vraiment florissant, et puisque Google ChromeOS peut exécuter des applications pour Android, pratiquement tout l'intérêt pour les tablettes non Apple (ou non Windows) a suivi. À cette fin, au CES de cette semaine, Lenovo a déployé son Chromebook IdeaPad Duet, un 2-en-1 peu coûteux aussi léger qu'une tablette.







Le Chromebook IdeaPad Duet est équipé d'un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 et une luminosité maximale de 400 nit, ce qui est plutôt typique d'une tablette. Au cœur du système se trouve le SoC Mediatek Helio P60T (4x Arm Cortex-A73 à 2,0 GHz et Arm Mali G72-MP3), qui est associé à 4 Go de mémoire LPDDR4X ainsi qu'à un stockage à semi-conducteurs eMMC de 128 Go.







Tout comme toutes les tablettes modernes, le Chromebook IdeaPad Duet possède une caméra avant et arrière, des haut-parleurs, des microphones, une connexion Wi-Fi et un connecteur USB Type-C. Un élément clé du produit - c'est pourquoi Lenovo le définit comme un Chromebook - est son clavier détachable avec un trackpad, qui a un pas de clé de 18 mm avec un déplacement de clé de 1,3 mm. L'appareil dispose également d'une béquille.







Compte tenu des dimensions (l'ardoise de 10,1 pouces est de 7,3 mm d'épaisseur) et d'un poids de 430 grammes, le Chromebook IdeaPad Duet est bien adapté pour servir de tablette. Cependant, le clavier détachable transforme tout aussi rapidement l'appareil en un ordinateur portable ultraportable.



Bien que les Chromebooks 2 en 1 ne soient pas nouveaux, ceux fabriqués par des OEM réputés sont généralement chers, tandis que Lenovo prévoit de vendre son Chromebook IdeaPad Duet pour 279,99 $, ce qui correspond aux ordinateurs portables bon marché exécutant le système d'exploitation de Google. Il reste à voir si le public cible des Chromebooks mordra réellement un 10,1 pouces détachable, mais pour les personnes à la recherche d'une tablette Android, l'offre de Lenovo peut sembler attrayante.







Lenovo prévoit de démarrer les ventes du Chromebook IdeaPad Duet en Avril 2020.



ANANDTECH