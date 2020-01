[CES2020 CHERRY] La marque dévoile un interrupteur mécanique Viola pour claviers bon marché.







Depuis leur résurgence sur le marché des jeux il y a près d'une décennie, les claviers à interrupteur mécanique sont devenus et sont restés un élément populaire sur le marché des jeux ainsi que sur le marché des claviers haut de gamme en général. Et il est facile de voir pourquoi, car les interrupteurs mécaniques ont de nombreux avantages par rapport aux claviers avec dôme en caoutchouc ou interrupteurs à membrane ; cependant, ils ont un inconvénient majeur, leur coût élevé.



Cherry, la société qui détient une part importante du marché des commutateurs, a présenté ses commutateurs Viola à bas prix au CES 2020 qui promettent de permettre aux fabricants de claviers de construire des claviers mécaniques cbeaper.







Le Cherry Viola est un tout nouvel interrupteur avec un système de contact en bronze à ressort et en V. Le commutateur utilise une tige transversale standard de l'industrie qui est compatible avec un large éventail de capuchons de touches et est contenu dans un boîtier conçu avec précision en polymère plastique comportant huit piliers.



La tolérance d'ingénierie pour le nouveau commutateur est inférieure à 0,01 mm, ce qui permet de garantir des frappes sans vacillement, une sensation solide et une meilleure précision de frappe. Le commutateur utilise une prise POM, il est donc monté sur châssis et ne nécessite pas de soudure.







Le commutateur Viola de Cherry ressemble au MX Red de Cherry en ce qui concerne un point d'actionnement de 2 mm, une distance de déplacement totale de 4 mm et une force d'actionnement de 45 cN. Cherry promet que le commutateur sera «mécanique» et «tactile», mais la société ne veut pas établir de parallèles directs avec sa série MX pour des raisons évidentes.







L'architecture du commutateur Viola a été conçue non seulement pour réduire ses coûts, mais également pour réduire les coûts de production pour les fabricants de claviers. De plus, comme Viola utilise du plastique transparent, le commutateur est entièrement compatible avec les LED SMD, ce qui permet aux fabricants de créer des claviers de jeu à faible coût avec rétro-éclairage RVB.







Pour le moment, Cherry ne divulgue pas le coût de son interrupteur Viola, mais la société dit qu'elle s'attend à ce que l'Alto soit un tueur d'interrupteurs à dôme en caoutchouc, ce qui implique qu'il est plutôt bon marché à fabriquer. Bien qu'en fin de compte, le prix final des claviers incombe aux fabricants, nous trouverons donc la réponse à la question des coûts dans les prochains trimestres lorsque les premiers produits basés sur le commutateur Viola sortiront sur le marché.















