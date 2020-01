[CES2020 KINGSTON] La marque nous propose de snouveaux modules mémoires et de nouvelles vitesses aux FURY.







La division HyperX de Kingston a présenté une pile de nouveaux modules de mémoire au CES 2020. Premièrement, la société a ajouté des modules DIMM et SO-DIMM de 32 Go sans tampon à ses familles Fury et Impact. Deuxièmement, les files d'attente Fury et Fury RGB incluent désormais des modules DDR4-3600 ainsi que DDR4-3700.

32 Go: maintenant depuis Kingston HyperX



Les modules DIMM non tamponnés HyperX Fury de 32 Go de Kingston ainsi que les modules SO-DIMM Impact non tamponnés de 32 Go sont basés sur des puces de mémoire de 16 Go d'un fournisseur non divulgué. Selon le fabricant, les modules de 32 Go disposent de profils XMP SPD pour un réglage plus rapide de la vitesse et sont compatibles avec les dernières plates-formes AMD et Intel.







Les modules UDIMM HyperX Fury 32 Go orientés bureau sont conçus pour le DDR4-2400/CL15 à 1,2 V, DDR4-2666/CL16 à 1,2 V, DDR4-3000/CL16 à 1,35 V et DDR4-3200/CL16 à 1,35 V . Ces modules sont équipés de diffuseurs de chaleur en aluminium et seront disponibles en solo, en duo de 64 Go et en quatuors de 128 Go.







Les prix des modules varieront de 157 $ pour un UDIMM DDR4-2400/CL15 de 32 Go à 673 $ pour un kit DDR4-3200/CL16 de 128 Go.







Les modules SO-DIMM HyperX Impact de 32 Go destinés aux ordinateurs portables sont tous dotés d'un VDDQ 1,2 V et sont conçus pour DDR4-2400/CL15, DDR4-2600/CL16, DDR4-2933/CL17 et DDR4-3200/CL20. Dans le but de maintenir la compatibilité avec autant d'ordinateurs portables que possible, ces modules n'ont pas de diffuseurs de chaleur métalliques et seront disponibles en modules simples et en kits de 64 Go. Un module HyperX Impact DDR4-2400/CL15 de 32 Go est au prix de 158 $, tandis qu'un kit DDR4-3200/CL20 de 64 Go coûte 403 $.







Furious DDR4-3600 & DDR4-3700







Les modules HyperX Fury et HyperX Fury RGB ne sont pas des offres haut de gamme de Kingston destinées aux PC où chaque performance compte, c'est une prérogative de la gamme HyperX Predator. Néanmoins, les familles HyperX Fury et HyperX Fury RGB augmentent progressivement les performances, donc la société propose désormais des modules UDIMM de 8 Go et 16 Go pour DDR4-3600/CL17 et DDR4-3700/CL19 à 1,35 V.







Naturellement, les modules de mémoire HyperX Fury et HyperX Fury RGB plus rapides coûtent plus cher que les plus lents. Le kit HyperX Fury DDR4-3700/CL19 de 32 Go a un prix de 215 $, tandis que le kit blingy de 32 Go HyperX Fury DDR4-3700/CL19 est au prix de 227 $.



Disponibilité



Au moment de la publication, le site Web HyperX Gaming ne répertoriait pas les nouveaux modules UDIMM de 32 Go ni les offres DDR4-3600 et DDR4-3700. Mais puisque Kingston a déjà publié des PDSF pour les nouveaux produits, attendez-vous à ce qu'ils arrivent bientôt sur le marché.



