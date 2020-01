[CES2020 INTEL] Intel dévoile la carte graphique Xe DG1-SDV et démontre son intention de rivaliser sérieusement dans l'espace de jeu.



Mercredi, lors d'un événement médiatique, Intel nous a invités à découvrir leur première carte graphique discrète moderne, la Xe DG1 Software Development Vehicle (édition développeur). L'événement était dirigé par notre hôte Ari Rauch, vice-président et directeur général d'Intel pour l'ingénierie des technologies graphiques et les activités dGPU. Tout comme les éditions de développeurs de consoles de jeux lancées aux développeurs plusieurs trimestres avant le lancement sur le marché, le DG1-SDV permet aux développeurs de logiciels de découvrir et d'apprendre l'architecture graphique Xe et de développer des processus d'optimisation pour leurs logiciels actuels et futurs au sein de leurs organisations. Nous sommes entrés dans l'événement en espérant voir un gros PCB laid avec un dissipateur thermique nu et un engin qui ressemble à une carte graphique; mais nous avons été agréablement surpris par ce que nous avons vu: un design de produit plutôt professionnel.











Ce que nous n'avons pas obtenu lors de l'événement, c'était une panne technique juteuse de l'architecture graphique Xe et de ses divers composants qui s'ajoutent au GPU. Nous sommes tout de même repartis agréablement surpris de ce qu'on nous a montré: ça marche! Le DG1-SDV est capable de jouer à des jeux en 1080p, même s'il s'agit de titres techniquement légers comme "Warframe", et ne maximisent pas les paramètres. Le SDV est une carte graphique de 15,2 cm de long qui repose entièrement sur l'emplacement PCI-Express pour l'alimentation (et donc une consommation inférieure à 75 W).







Nous savons déjà depuis les diapositives Xe d'Intel depuis 2019 que l'architecture Xe est conçue pour être extrêmement évolutive, avec un seul ISA évoluant depuis les iGPU jusqu'aux minuscules GPU discrets comme le DG1-SDV, et évoluant jusqu'à deux chiffres Processeurs de calcul à l'échelle TFLOP pour les HPC.



En cours de route, cependant, Intel a l'intention de rivaliser dans le domaine des jeux et des graphiques client en développant des produits à la bonne échelle de l'architecture Xe, avec juste la bonne performance/Watt pour rivaliser avec des produits spécifiques du duopole NVIDIA-AMD.



Oubliez le haut de gamme un instant. Si Intel est en mesure de faire correspondre même les GTX 1650 et RX 5500 (ou leurs futurs successeurs à 150 $) en termes de performances et de puissance, ils finissent par puiser dans un pourcentage à deux chiffres du TAM graphique client, et cela pose des problèmes pour Santa Clara et Markham.







Le Xe DG1 est soutenu par la pile logicielle robuste d'Intel, qui a connu un développement fulgurant et des ajouts de fonctionnalités ces derniers temps, tels qu'une application de centre de contrôle moderne, la prise en charge de technologies modernes telles que l'ombrage à taux variable, la mise à l'échelle entière, etc.



Intel a , depuis plus d'une décennie, a pris pied dans l'espace d'accélération des médias client avec ses encodeurs vidéo Quick Sync, et Xe ne compose que cette note. Le DG1 comprend l'intégralité des fonctionnalités d'accélération multimédia et de contrôleur d'affichage d'Intel.



Intel conçoit également Xe pour qu'il soit extrêmement configurable par les OEM, afin que le GPU corresponde parfaitement aux objectifs thermiques et de puissance de leur produit. Répondant à une question spécifique de notre part, Intel n'a pas exclu la possibilité de cartes graphiques Xe discrètes fonctionnant en tandem avec des iGPU Intel (commençant éventuellement par "Tiger Lake").







Xe DG1-SDV en action (vidéo)



Voici quelques brèves vidéos que nous avons prises du DG1-SDV en vie et en plein coup de pied.



Voici la carte elle-même : Cliquez ICI.



Et voici l'argent de la présentation d'Intel, une session de jeu "Warframe".



Aucun numéro de performance n'a été publié, mais le jeu est rendu en 1080p et semble jouable : Cliquez ICI.



Conception physique Xe DG1-SDV



Le Xe DG1-SDV (véhicule de développement logiciel) est un engin plus évolué que le «prototype fonctionnel» et ne se limite pas à être un produit de production. Il est conçu pour être suffisamment stable et durable pour son public cible: les éditeurs de logiciels indépendants, les développeurs de logiciels individuels et les ingénieurs système évaluant la chose pour les principaux équipementiers.



La carte a exactement les mêmes dimensions physiques que la Radeon R9 Nano et s'adapte à toute machine dotée de deux connecteurs d'extension pleine hauteur et d'une interface PCI-Express x16, aucun câble d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Un seul ventilateur refroidit un dissipateur thermique à ailettes en aluminium en dessous. Tout au long de la démo, le refroidisseur était plus qu'audible et avait besoin d'une optimisation acoustique. Le carénage plus frais et la plaque arrière portent un design argenté futuriste, il y a aussi une rangée de LED près du bouclier d'E / S qui diffusent la lumière dans les rainures du carénage.



La porte "Tiger Lake" plante la fête



Intel essaie toujours de rompre avec son habitude d'être avant tout un fabricant de CPU. La microarchitecture du processeur "Tiger Lake" est un point d'inflexion important du cœur de processeur Intel "Willow Cove" de nouvelle génération, et la première implémentation de Xe en tant que solution iGPU. Compte tenu des volumes de CPU avec iGPU Intel pousse, Xe devrait atteindre une masse critique dans le segment client avec "Tiger Lake" prouvant le tableau de bord. Il y a quelques friandises intéressantes dans la diapositive "Tiger Lake":



- Il y a un "bond en avant" dans les performances graphiques, par rapport à l'architecture Gen11 actuelle, grâce à Xe

- Sauf erreur de notre part, Intel vient de publier un guide IPC du processeur pour "Willow Cove" comme étant "à deux chiffres" (nous supposons par rapport à Ice Lake/Sunny Cove actuel),

- Une amélioration "massive" des performances de l'IA de DLBoost et la prise en charge de plus d'instructions AVX-512.



TECHPOWERUP