AMD propose : Les Radeon Software Adrenalin en version : 20.1.1 Bêta.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version de Radeon Software Adrenalin 2020 Edition. La version 20.1.1 Beta est livrée avec le suivi de la version précédente du 19.12.3 avec une liste tout aussi longue de correctifs et d'améliorations de stabilité dans le sillage de la mise à jour radicale d'AMD de son pilote, en particulier l'application Radeon Software. Avant cela, 20.1.1 inclut une optimisation des performances pour "Monster Hunter World: Iceborne".







La société a également corrigé les erreurs de résultat SETI @ Home lors de l'utilisation de GPU RX 5700. Pour commencer, AMD a supprimé les bips sonores pour basculer entre les fonctionnalités Radeon Chill, Boost et Anti-Lag (le bip est désormais facultatif). L'indication Radeon ReLive sur le minuteur d'écran pendant les enregistrements a été désactivée par défaut. Les paramètres de V-sync se masquent ou disparaissent désormais lorsque la synchronisation améliorée est activée, afin de ne pas entrer en conflit avec elle et de déstabiliser votre session de jeu.







ReLive rencontrant des problèmes de performances avec les caméras haute résolution a également été résolu. Radeon Game Advisor provoquant des pics d'utilisation du processeur dans le jeu a également été résolu. Les problèmes liés aux mises à jour logicielles via Radeon Software ont été corrigés. Une utilisation anormale du processeur avec le processus DuplicateDesktop lors des jeux est également corrigée. Un plantage du logiciel Radeon (application) lors de la sortie du mode veille de la machine a été corrigé.



Le message toast Radeon Software Overlay persistant même lorsqu'il est désactivé, a été corrigé. Les problèmes de bégaiement avec "Lost Ark" ont été corrigés. Le raccourci clavier de flux personnalisé ne pouvant pas être diffusé avec Radeon ReLive a été corrigé. Les GPU des séries Radeon R9 200, R9 300 et R9 Fury connaissent une instabilité dans un certain nombre de jeux avec des taux de rafraîchissement de plus de 120 Hz. Cela a été corrigé.



La récupération vidéo MJPEG sur la série RX 5700 présentant une teinte verte lors de la visualisation avec l'application WMP ou Movies & TV a été corrigée. «MechWarrior 5» se bloquant avec une erreur de dialogue DXGI lors de l'utilisation d'écrans FreeSync sur HDMI, a été corrigé.



La diffusion en direct DouYu avec accélération matérielle sur la série RX 5700 rencontrait une corruption d'affichage, qui a été corrigée. Les effets excessifs de brouillard/fumée dans "Trials Rising" ont été corrigés. La corruption de l'affichage de l'œil droit avec "Boneworks" VR a été corrigée. L'écran clignotant "Resident Evil 2" au démarrage en mode DirectX 12 a également été corrigé.



Le journal des modifications est le suivant :



Support pour :



- Monster Hunter World : Iceborne.



Problèmes résolus



- Les bips sonores au démarrage du jeu de Radeon Chill, Radeon Boost et Radeon Anti-Lag ont été supprimés. Ces fonctionnalités offrent désormais des indicateurs sonores uniquement lorsqu'elles sont activées ou désactivées via une touche de raccourci,

- L'indicateur de minuterie Radeon ReLive à l'écran pendant les enregistrements a été désactivé par défaut mais peut être activé dans les paramètres du logiciel Radeon,

- Les commandes de synchronisation verticale peuvent être masquées ou disparaître lorsque Radeon Enhanced Sync est activé,

- Radeon ReLive peut rencontrer des problèmes de gel ou de pause pendant les enregistrements lorsqu'une caméra haute résolution est connectée et utilisée,

- L'utilisation du processeur peut parfois rester élevée une fois que Radeon Game Advisor a été invoqué pendant une partie,

- Certains utilisateurs peuvent rencontrer un message d'erreur "Une autre instance est en cours d'exécution" lors du téléchargement d'une mise à jour logicielle via l'écran d'accueil de Radeon Software,

- Le processus DuplicateDesktop peut parfois entraîner une utilisation élevée du processeur pendant le jeu,

- Le logiciel Radeon peut se fermer ou subir un plantage lors de la sortie de veille,

- Le message toast détaillant le raccourci clavier pour ouvrir la superposition du logiciel Radeon peut toujours apparaître dans certains jeux après la désactivation de la superposition du logiciel Radeon,

- Lost Ark peut expérimenter le bégaiement par intermittence pendant le jeu,

- L'utilisation d'une clé de flux personnalisée avec Radeon ReLive peut ne pas réussir à diffuser votre contenu,

- Le bouton «Stream» peut rester actif lorsqu'il est en train de choisir une région à diffuser, même si aucune région n'a été sélectionnée ou choisie,

- Certains produits graphiques des séries Radeon R9 200, Radeon R9 300 et Radeon R9 Fury peuvent connaître une instabilité avec un nombre limité de jeux DirectX 9 ou DirectX 11 lors de l'utilisation d'un affichage à haute fréquence de 120 Hz +. Une solution de contournement si vous rencontrez ce problème consiste à réduire la fréquence de rafraîchissement de vos écrans,

- Certains clips mjpeg peuvent présenter une teinte verte sur les produits graphiques Radeon RX 5700 lors de l'utilisation de Windows Media Player ou de l'application Films et TV,

- MechWarrior 5 : Mercenaries peut rencontrer un plantage du jeu et une erreur de dialogue DXGI lors de l'exécution du jeu à l'aide des configurations d'affichage HDMI et Radeon FreeSync,

- La diffusion en direct à l'aide de l'application DouYu avec l'accélération matérielle activée peut entraîner une corruption de la vidéo sur les produits graphiques Radeon RX 5700,

- Trials Rising peut ressentir un brouillard/fumée excessif dans certaines parties du jeu,

- Du texte manquant ou une corruption peuvent apparaître dans l'œil droit lors de la lecture du jeu VR Boneworks,

- Correction des débordements de résultats pouvant être rencontrés avec la série Radeon RX 5700 lors de l'utilisation de SETI @ Home,

- Le bouton «Acheter des produits AMD» peut ouvrir la page d'accueil AMD.com au lieu du lien Web d'achat approprié,

- Les options de flèche de défilement peuvent ne pas fonctionner par intermittence pendant l'installation du logiciel Radeon,

- Les touches fléchées haut et bas ne fonctionnent pas lors de l'utilisation de la barre de recherche dans Radeon Software,

- L'activation des écrans compatibles HDR dans Windows peut entraîner un délavage des couleurs,

- La barre latérale du logiciel Radeon apparaît derrière la barre des tâches Windows lorsque la barre des tâches est définie du même côté de votre écran,

- Jouer à Tom Clancy's : The Division 2 avec HDR activé et effectuer un changement de tâche peut entraîner une corruption des couleurs d'affichage qui persiste même après la fin du jeu,

- Mixed Reality Portal peut subir une corruption ou une distorsion des couleurs près du bord des zones de visualisation sur certains casques,

- Resident Evil 2 peut rencontrer un écran clignotant lors du lancement du jeu à l'aide de l'API DirectX 12.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.