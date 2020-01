[CES2020 NETGEAR] NETGEAR lance le système WiFi Mesh Nighthawk.



NETGEAR a annoncé l'introduction du système WiFi Nighthawk Mesh. Le nouveau système MEsh est compatible WIFI6 AX.



Avec la plus large gamme d'offres WiFi 6 de l'industrie, NETGEAR, le principal fournisseur de solutions WiFi maillées, poursuit son engagement à faire progresser les performances WiFi avec le lancement d'une nouvelle gamme de produits, le système WiFi Mesh Nighthawk. Avec le lancement de Nighthawk Mesh WiFi, la gamme de performances rejoindra désormais le segment des solutions avancées WiFi à la croissance la plus rapide - les systèmes WiFi 6 mesh.











Le système NETGEAR Orbi WiFi Mesh primé a fourni au consommateur une solution WiFi avancée, qui est devenue synonyme de facilité d'utilisation et de performances, tandis que la gamme de routeurs de performance Nighthawk a été réservée aux clients qui préfèrent avoir plus possibilité de personnaliser les paramètres de personnalisation et d'optimisation de leur réseau. Conçu pour les passionnés de technologie, le nouveau système Nighthawk WiFi 6 Mesh apporte l'expérience d'une couverture WiFi fiable et flexible avec des fonctionnalités spécialisées telles que Dynamic QoS, qui priorise automatiquement le streaming vidéo et le trafic de jeu. NETGEAR continuera d'ajouter des fonctionnalités établissant le système WiFi Nighthawk Mesh comme le système le plus robuste et adaptable disponible.



Chaque membre d'un ménage a désormais un besoin bien défini de connexion Wi-Fi ultra-rapide et fiable, des joueurs aux télétravailleurs et à ceux qui diffusent des vidéos HD sur de nombreux écrans de la maison. NETGEAR a répondu à cet appel avec le système WiFi Nighthawk Mesh offrant l'avenir du WiFi avec la nouvelle génération de WiFi 6.



Le système Nighthawk Mesh est livré avec un ou deux satellites de haute puissance pour fournir une couverture WiFi haut débit pour toute la maison. Les zones mortes sont éliminées en ajoutant facilement des satellites là où vous en avez besoin ou en vous agrandissant lorsque vous déménagez dans une maison plus grande. La configuration est terminée en quelques minutes avec l'application gratuite Nighthawk sur Apple iOS ou Android OS et est également utilisée pour gérer facilement le réseau depuis votre appareil mobile.



«En seulement trois ans, le WiFi maillé a pris une large part du marché WiFi. NETGEAR a mené cette charge avec notre populaire système WiFi Orbi Tri-Mesh primé », a déclaré David Henry, vice-président directeur des produits pour la maison connectée de NETGEAR. «Nous sommes ravis d'apporter la puissance et la flexibilité de Nighthawk sur ce marché et de mener la transition vers le WiFi 6.»



Un routeur Nighthawk Mesh WiFi 6 ou un satellite prend en charge le WiFi double bande jusqu'à 1,8 Gbit / s en utilisant le dernier WiFi 6 et est le compagnon idéal pour les derniers téléphones intelligents iPhone ou Samsung et les nouveaux gadgets compatibles WiFi 6 introduits au cours des derniers mois.



Les appareils hérités bénéficieront également d'une connectivité améliorée, car le backhaul WiFi 6 pour les systèmes maillés améliore l'utilisation des canaux WiFi grâce à son utilisation de vitesses plus rapides et de meilleures efficacités par rapport à WIFi 6. Le routeur est également équipé de 2 ports Ethernet Gigabit (un pour Internet et l'autre pour le LAN) tandis que le satellite est livré avec 1 port Ethernet Gigabit.



Ce nouvel ajout passionnant à la famille NETGEAR de produits WiFi maillés établira une nouvelle barre en termes de performances et de capacité pour répondre aux demandes croissantes de bande passante de nos clients. NETGEAR dispose déjà de la gamme de routeurs WiFi 6 la plus complète du secteur et nous sommes maintenant heureux de proposer la même chose pour les solutions de maillage WiFi 6.



De plus, NETGEAR annonce également le routeur et l'extension WiFi 6 suivants lors du CES 2020 :



Routeur Nighthawk® AX6 AX5400 WiFi 6 6 flux (RAX50)



Bénéficiez d'un streaming 4K plus fluide et de jeux en ligne hautes performances avec le routeur NETGEAR® Nighthawk® AX6 6 flux AX5400 WiFi 6 conçu pour offrir un nouveau niveau de connectivité WiFi Gigabit afin que vous puissiez vous connecter, diffuser et télécharger plus rapidement sur les appareils mobiles les plus récents.



Le puissant processeur triple cœur à 1,5 GHz avec un processeur entièrement déchargé augmente les performances globales du réseau. Conçue pour fournir jusqu'à 4 fois la capacité de données par rapport aux normes précédentes, la technologie WiFi 6 avec OFDMA, la prise en charge des canaux 160 MHz et 1024 QAM améliore considérablement l'efficacité du réseau. Les amplificateurs haute puissance augmentent la portée pour une couverture fiable de toute la maison.



Extendeur NETGEAR AX1800 à 4 flux WiFi 6 mailles (EAX20)



Ce nouvel extenseur WiFi Mesh 6 (EAX20) est conçu pour l'avenir du WiFi afin de créer un puissant réseau WiFi maillé pour une couverture accrue dans tous les coins de votre maison. Découvrez la puissance de la dernière génération de WiFi 6 (802.11ax) pour un WiFi considérablement plus rapide sur vos smartphones, tablettes, ordinateurs et bien d'autres appareils.



Encore plus de capacité et une compatibilité descendante avec vos routeurs et appareils de génération actuelle et précédente (WiFi 5, WiFi 4 et normes WiFi de génération précédente) signifie que vous profiterez du WiFi ultra-rapide dans les coins les plus reculés de votre maison aujourd'hui et pour tous vos achats technologiques futurs pour les années à venir.



- WiFi double bande simultané 6 AX1800,

- 4 antennes internes hautes performances,

- Beamforming explicite pour les bandes 2,4 GHz et 5 GHz,

- MU-MIMO capable de diffuser des données simultanément,

- Puissant processeur Qual-Code 1,5 GHz.



Le système Nighthawk Mesh WiFi 6 avec un routeur et un satellite (MK62) sera expédié ce mois-ci pour un prix de détail suggéré de 229,99 £ GBP. Le routeur et le kit à deux satellites (MK63) seront disponibles plus tard au premier trimestre avec des prix annoncés à ce moment-là.



Le routeur Nighthawk® AX6 AX5400 WiFi 6 à 6 flux (RAX50) sera disponible plus tard au premier trimestre de 2020 pour un prix de détail suggéré par le fabricant de £ 239,99 GBP.



L'extension NETGEAR® AX1800 4-Stream WiFi 6 Mesh (EAX20) sera disponible au premier trimestre 2020 au prix de vente conseillé de 129,99 £ GBP.



