[CES2020 MSI GAMING] La marque présente sa propre gamme de refroidisseurs de kit AIO watercooling.







MSI présente sa propre gamme de refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un au CES 2020 - les MAG Core Liquid 240R et MAG Core Liquid 360R. Avec les nouveaux refroidisseurs de processeur liquide MSI MAG Core Liquid, les constructeurs peuvent désormais construire un PC de jeu entièrement MSI avec les performances de refroidissement supérieures du refroidissement liquide. La série MSI MAG Core Liquid prendra en charge une variété de sockets AMD et Intel, offrant un refroidissement efficace même aux processeurs les plus exigeants.



Ses radiateurs sont construits à l'aide d'ailettes en aluminium finement conçues pour une dissipation maximale de la chaleur. Le refroidisseur dispose de 8 canaux d'eau qui étendent la surface du radiateur pour accélérer la dissipation thermique. La série MAG Core Liquid est disponible en deux modèles, l'un avec un radiateur de 240 mm et l'autre avec un radiateur de 360 ​​mm plus grand.



La série MSI MAG Core Liquid comprend un éclairage RVB adressable sur le dessus de sa pompe et des ventilateurs de refroidissement inclus qui peuvent être contrôlés à l'aide de l'application MSI Mystic Light Sync. L'installation et la gestion des câbles sont faciles avec la série MAG Core Liquid avec sa conception de bloc d'eau rotatif à 270 degrés offrant une superbe flexibilité.



Les ventilateurs de refroidissement ARGB utilisent le contrôle PWM pour un contrôle intelligent permettant aux utilisateurs d'ajuster les vitesses pour les performances ou le silence. De plus, les ventilateurs ARGB n'offrent qu'un bruit de pointe de seulement 40,9 dB à un régime maximum. La pompe utilise des paliers en céramique fiables conçus pour 100 000 heures de fonctionnement et a un bruit de pointe de 18 dB seulement.





"MAG CORE LIQUID 240R"





"MAG CORE LIQUID 360R"



Voici les fiches techniques du 240R et du 360R :







