[CES2020 MSI] La marque nous dévoile plusieurs produits.



MSI rejoint le CES 2020 en présentant ses derniers produits, dont certains ont remporté le prix de l'innovation CES dans plusieurs catégories. Voici quelques-uns des nouveaux produits primés de MSI, notamment le moniteur de jeu intelligent MSI Optix MEG381CQR, le moniteur de jeu portable Optix MAG161 et le nouveau bureau de jeu MEG Agis Ti5.



Moniteur de jeu intelligent MSI Optix MEG381CQR







MSI remporte un prix CES Innovation Honor pour le moniteur de jeu intelligent Optix MEG381CQR, un écran IPS incurvé de 38 pouces avec une résolution 21: 9 3840x1600 ultra-large. Le moniteur de jeu intelligent Optix MEG381CQR est équipé de la dernière technologie MSI HMI (Human Machine Interface) - une interface qui permet aux machines et aux humains d'interagir.



Le sport possède un deuxième écran OLED intégré pour surveiller les statuts de votre ordinateur de jeu et les statistiques de jeu, des barres de santé aux conditions météorologiques. L'Optix MEG381CQR dispose d'un cadran de commande innovant pour un contrôle et une personnalisation faciles du moniteur. Enfin, l'Optix MEG381CQR est livré avec cinq zones d'éclairage RVB intégrées avec MSI Mystic Light Sync.



Moniteur de jeu portable MSI Optix MAG161







Le MSI Optix MAG161 est un moniteur de jeu portable mince de 15,6 pouces doté d'un panneau d'affichage IPS avec un taux de rafraîchissement natif de 240 Hz en résolution Full HD. L'Optix MAG161 est livré avec la prise en charge de FreeSync pour des jeux sans bégaiement. L'Optix MAG161 ne fait que 5 mm d'épaisseur et prend en charge les entrées vidéo HDMI et USB-C prenant en charge une large gamme d'appareils de jeu, des ordinateurs portables de jeu aux NUC.



Bureau de jeu MSI MEG Aegis Ti5







Le nouveau bureau de jeu MSI MEG Aegis Ti5 est une véritable pièce maîtresse de toute configuration de jeu avec son panneau OLED avant pour une grande variété de fonctions, un éclairage MSI Mystic Light RGB et un support nouvellement conçu pour une plus petite empreinte sur votre bureau. Le MEG Aegis Ti5 est le premier ordinateur de bureau compatible 5G de MSI et est livré avec une connectivité Wi-Fi 6. Le MEG Aegis Ti5 est livré avec des composants haut de gamme, notamment les derniers processeurs Intel Core de 10e génération et les cartes graphiques MSI GeForce RTX 2080 Ti.



Voici les spécificités :



- CPU : jusqu'au dernier processeur Intel Core i9,

- Graphiques : jusqu'à MSI GeForce RTXTM 2080Ti 11 Go GDDR6,

- Mémoire : 4x DDR4 2666 MHz U-DIMM, jusqu'à 128 Go,

- Stockage : 3 disques SSD M.2, 2 disques 2,5 pouces, 1 disque dur 3,5 pouces.



La mise en réseau :



- Contrôleur LAN Intel I225V 2.5G,

- Contrôleur LAN Intel I219V 1G,

- Intel AX201 (WiFi 6),

- PSU : 650W 80 Plus (SFX).







Le poste de travail MSI Prestige P100 présenté l'année dernière a également remporté la catégorie CES Innovation Honor. Le Prestige P100 arbore un processeur Intel Core i9-9900K de 9e génération avec une carte graphique GeForce RTX 2080Ti garantissant des performances rapides pour la création de contenu.



Tous les produits primés sont présentés sur le stand MSI au CES 2020. MSI présentera également d'autres nouveaux moniteurs de jeu, de nouveaux boîtiers de jeu et des périphériques sur le stand MSI.



