[CES2020 ASUS] La marque nous dévoile : La GeForce RTX 2070 MINI.







ASUS présente la nouvelle carte graphique Dual GeForce RTX 2070 MINI conçue pour les kits Intel NUC 9 Extreme et Intel NUC 9 Pro. Intel a présenté les prototypes du NUC 9 Extreme Kit et du NUC 9 Pro Kit au CES 2020 qui présente une configuration matérielle unique contrairement à tout Intel NUC publié auparavant.



Il arbore un châssis de petit format avec un emplacement pour une carte graphique discrète de petit format. ASUS a développé le Dual GeForce RTX 2070 MINI pour avoir une conception à 2 emplacements de moins de 200 mm pour être compatible avec les kits Intel NUC 9 Extreme et Pro. ASUS lancera également les ASUS Dual GeForce RTX 2060 MINI et GeForce GTX 1660 qui auront une compatibilité certifiée avec le Kit Intel NUC 9 Extreme et le Kit NUC 9 Pro.







Design compact



ASUS a travaillé en étroite collaboration avec Intel pour créer une carte graphique compacte hautes performances alimentée par le GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 qui s'intégrera précisément dans le kit Intel NUC 9 Extreme et le kit Intel NUC 9 Pro. ASUS utilise les derniers ventilateurs Axial-tech qui sont également utilisés sur les cartes graphiques ASUS haut de gamme. Les ventilateurs Axial-tech fournissent une pression statique plus élevée que les ventilateurs conventionnels pour un meilleur refroidissement. Les ventilateurs Axial-tech disposent d'un moyeu plus petit qui facilite des pales plus longues et un anneau de barrière pour fouetter efficacement l'air à travers tout le dissipateur thermique.







Technologie Auto-Extreme



La technologie Auto-Extreme est un processus de fabrication automatisé qui établit de nouvelles normes dans l'industrie en réalisant toutes les soudures en un seul passage. Cela réduit la contrainte thermique sur les composants et évite l'utilisation de produits chimiques de nettoyage agressifs, ce qui se traduit par moins d'impact sur l'environnement, une consommation d'énergie de fabrication plus faible et un produit globalement plus fiable.



Prix et disponibilité



L'ASUS Dual GeForce RTX 2070 MINI sera disponible dans le monde entier le 8 janvier 2020, les informations sur les prix ne sont pas disponibles à ce jour. Les ASUS Dual GeForce RTX 2060 MINI et GTX 1660 SUPER devraient être lancées au premier trimestre 2020.



