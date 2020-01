[CES2020 CREATIVE] La marque nous dévoile : Le SXFI Carrier.



Creative présente en avant-première la Creative SXFI CARRIER, une barre de son pour home cinéma développée conjointement avec Dolby Laboratories. Combinant les compétences de pointe des deux sociétés dans les domaines de l'ingénierie audio, de la conception et des technologies de son surround, le SXFI CARRIER a redéfini les limites de performances de ce qu'une barre de son compacte peut atteindre.



La qualité audio des barres de son compactes est généralement compromise par son encombrement réduit qui limite leur capacité à créer une scène sonore étendue. Le SXFI CARRIER, bien qu'il ne mesure que 880 mm de long, offre un son à couper le souffle à partir d'une barre de son basée sur un design Dolby personnalisé pour une barre de son DASS unique en son genre.







Le SXFI CARRIER s'inspire de la merveille d'ingénierie de la barre de son primée de Creative, le X-Fi Sonic Carrier, surnommé par les experts de l'industrie comme «la barre de son des dieux». Le développement du SXFI CARRIER a consisté à organiser méticuleusement les concepts acoustiques pour obtenir une performance acoustique vierge, pure et puissante qui chante les prouesses d'un système de cinéma maison dans un facteur de forme incroyablement compact. La touche finale est un puissant caisson de basses sans fil de 10 pouces, qui permet de maximiser le plein potentiel d'une solution de barre de son convaincante.



Le SXFI Carrier franchit une autre dimension en étant la première barre de son au monde avec l'holographie de casque Super X-Fi - qui a remporté 15 prix parmi les meilleurs au CES 2019. Super X-Fi recrée la scène sonore d'un système d'enceintes surround dans les écouteurs et le personnalise avec Intelligence artificielle pour une expérience d'écoute naturelle. Les utilisateurs pourront en faire l'expérience grâce à la sortie casque de SXFI CARRIER et profiter d'un son cinématographique comme s'ils écoutaient en mode haut-parleur; une fonctionnalité particulièrement utile pour regarder des films en fin de soirée.



Au-delà de cela, le SXFI CARRIER comportera également un profil de connectivité polyvalent, comprenant des ports Bluetooth, USB-C et USB-A, un port HDMI eARC pour un audio HD non compressé et sans perte, et deux entrées HDMI 2.1, qui permettront un son riche et -une qualité d'image de résolution à traverser à partir d'une source vidéo 8K.



THE GURU3D