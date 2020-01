[CES2020 SAMSUNG] La marque nous propose : Le 980 Pro M.2.



Samsung lancera ses premiers SSD PCIe 4.0 surnommés le 980 Pro, et sur cette liaison PCIe Gen 4.0, il atteint des vitesses de lecture allant jusqu'à 6,5 Go/s, il y aura trois modèles.



Pour le moment, les spécifications spécifiques n'ont pas été détaillées, donc les détails du contrôleur et les spécifications du flash NAND sont inconnus. Cependant, l'interface de connexion prend en charge PCIe 4.0 x4 et la vitesse d'accès séquentiel atteint jusqu'à 6 500 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture.







La V-NAND de 6e génération, la dernière NAND 3D de Samsung, sera utilisée pour la mémoire flash NAND. Le nombre de couches empilées est passé à 128, et non seulement la capacité et la vitesse d'accès, mais aussi l'efficacité énergétique ont été améliorées par rapport à la génération précédente V-NAND.Le tableau ci-dessous compare la vitesse et la consommation d'énergie avec le modèle précédent 970 EVO Plus. Lorsque vous utilisez le 980 PRO avec PCIe 4.0, la consommation d'énergie est la plus élevée, mais les performances par alimentation sont les plus élevées.







De plus, lorsque vous utilisez le 980 PRO avec PCIe 3.0, la consommation d'énergie est considérablement réduite et il fonctionne avec une consommation d'énergie inférieure à celle du 970 EVO Plus, ce qui lui confère un avantage dans l'environnement PCIe 3.0. Trois modèles seront publiés, 250 Go, 500 Go et 1 To. La sortie est prévue pour le deuxième trimestre de cette année.



THE GURU3D