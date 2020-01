[CES 2020 MSI] La marque nous propose : La MAG X570 Tomahawk Wi-Fi.



La gamme de cartes mères Tomahawk de MSI a gagné en popularité ces derniers temps grâce à ses coûts/performances élevés et à un ensemble de fonctionnalités ambitieuses pour son prix, mais a été confrontée à la concurrence d'ASUS TUF Gaming. Lorsque MSI a lancé ses cartes mères de chipset AMD X570, un produit Tomahawk était MIA.



La société en est finalement arrivée à un, avec le MAG X570 Tomahawk Wi-Fi. Dans sa pile de produits, MSI semble positionner ce produit au-dessus du MPG X570 Gaming Plus, mais un cran au-dessous du MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi et du populaire X570 Gaming Pro Carbon. Le Tomahawk est équipé d'un dissipateur thermique de jeu de puces visiblement plus grand que le Gaming Plus, et d'une solution VRM CPU plus puissante, avec une configuration en 14 phases. Vous bénéficiez également de dissipateurs VRM volumineux, d'un carénage de zone d'E/S métallique et d'un blindage d'E/S intégré.











La MAG Tomahawk X570 dépasse la concurrence avec la mise en réseau: Ethernet filaire 2,5 GbE et 802.11ax (Wi-Fi 6). L'interface 2,5 GbE est tirée par un contrôleur Realtek 8125B-CG, tandis que le WLAN est de la famille Intel AX200. D'autres spécifications notables incluent deux emplacements M.2 PCI-Express gen 4.0 avec dissipateurs thermiques sur les deux ; et une solution audio embarquée premium basée sur ALC1220 (qui est une première pour la série Arsenal Gaming).



La MAG Tomahawk X570 Wi-Fi commencera à se vendre au cours du premier trimestre 2020, au prix d'environ 180 $.



TECHPOWERUP