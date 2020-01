[CES2020 PATRIOT] La marque nous dévoile : Les SSD P210 et P220 ; Portfolio de vitrines.



Patriot au CES 2020 a présenté deux nouveaux produits qui seront ajoutés à leur portefeuille sous la forme des SSD P210 et P220. La société s'est déjà bâtie une réputation avec ses SSD hautes performances VPN100 et VP4100 au format M.2, et ajoute maintenant un peu de budget à sa gamme avec les 2,5 ", basés sur SATA P210 et P220. Le P220 sera disponible dans des capacités allant jusqu'à 4 To et comprend le contrôleur S12 de Phison, tandis que le P210 n'offrira que jusqu'à 2 To de stockage maximum et un contrôleur Next-Gen SMI 2259XT Next-Gen non divulgué.











La société a également présenté ses nombreux autres produits, notamment son casque surround V380 7.1 hautes performances; leurs souris de jeu V550 et V551; ainsi que leurs modules DIMM Viper, sous la forme de Viper Elite, Viper 4 Blackout (introduit avec une compatibilité maximale pour la série Ryzen 3000 d'AMD) et Viper RGB.



















TECHPOWERUP