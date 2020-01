[CES2020 CRUCIAL] La marque nous propose des nouvelles barrettes mémoires.



Crucial au CES 2020 a présenté ses changements à venir dans son portefeuille de mémoire, avec sa gamme Crucial Ballistix condensée en seulement trois marques: Ballistix, Ballistix RGB et Ballistix MAX. Ces gammes remplacent les produits Ballistix Sport, Tactical et Elite de la société sous un portefeuille et un langage esthétique repensés.



Ballistix sera la solution de mémoire traditionnelle, avec des vitesses allant de 2400 MHz à 3600 MHz et des densités de 4 Go à 32 Go. Le nouveau design de dissipateur de chaleur en aluminium modernisé est disponible en noir, rouge ou blanc, et en format DIMM ou SODIMM. Ballistix RGB sont essentiellement les mêmes bâtons, mais avec 8 zones et 16 LED d'éclairage RVB supplémentaires pour le dissipateur de chaleur via l'utilisation d'un diffuseur.















Le coup de grâce de Crucial se présente sous la forme de la gamme Ballistix MAX, qui apporte des vitesses premium de 4000 MHz à 4400 MHz et des densités de 8 Go et 16 Go. Il existe une version non RVB et une version RVB, et les deux disposent d'une barre lumineuse amovible qui peut être imprimée en 3D à la volonté des utilisateurs. La nouvelle gamme Crucial Ballistix sera disponible le 4 février via les détaillants et la boutique en ligne de Crucial.







TECHPOWERUP