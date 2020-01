[CES2020 PHANTEKS] Phanteks annonce trois nouveaux produits au CES 2020 - boîtier Eclipse P300A, plaque de distribution D120 et mini haut-parleurs Evolv Sound.



Phanteks lance aujourd'hui trois nouveaux produits: le nouveau boîtier Eclipse P300A, la plaque de distribution D120 et les haut-parleurs Evolv Sound Mini.



ECLIPSE P300A



De petite taille et dotée de nombreuses fonctionnalités, le Phanteks Eclipse P300A offre des performances de flux d'air élevées dans un châssis ATX compact. Le P300A est doté du maillage ultra-fin Performance offrant les meilleures performances tout en empêchant la poussière de pénétrer dans le système. Avec la prise en charge d'un matériel de taille standard dans un format compact, l'installation est intuitive et pratique. L'Eclipse P300A offre une qualité et des performances de flux d'air élevées avec une valeur exceptionnelle.















Plaque de distribution D120



Le D120, une deuxième plaque de distribution de la série Glacier est une plaque de distribution universelle conçue pour s'adapter parfaitement à tout châssis avec une position de ventilateur arrière de 120 mm. Le D120 arbore un dessus en acrylique, une plaque arrière au fini miroir et un éclairage RVB numérique intégré pour mettre en valeur l'ensemble de la construction.



Il comporte des ports d'entrée et de sortie dédiés pour le CPU, ce qui facilite la planification de la boucle d'eau tandis que les bouches d'aération fournissent un flux d'air à travers les composants critiques de la carte mère. Le D120 offre une expérience de construction sans effort à tous les utilisateurs.



















Evolv Sound Mini



Conçus pour correspondre parfaitement au châssis Evolv X primé, les haut-parleurs Sound Mini complèteront votre configuration Evolv. L'Evolv Sound Mini compact offre un son stéréo et offre un punch pour la musique décontractée de tous les jours à l'écoute des jeux. L'éclairage intégré sur les haut-parleurs s'harmonise avec les motifs de couleurs numériques-RVB connus de Phanteks, vous permettant de faire correspondre votre Evolv X. Facile à installer, les haut-parleurs Evolv Sound Mini sont livrés avec tous les câbles nécessaires pour un plug and play simple.















Prix et disponibilité



Tous les produits seront disponible dans le mois de Janvier 2020.



- Les prix :



- Phanteks Eclipse P300A : 59.99 Dollars,

- Plaque de distribution Phanteks D120 : 74.99 Dollars,

- Phanteks Evolv Sound Mini : 29.99 Dollars.



TECHPOWERUP