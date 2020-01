[CES2020 ADATA XPG] La marque nous propose plusieurs périphériques Gamers.



Vous venez de construire un bureau de jeu à 5 chiffres en utilisant uniquement le matériel le plus cher et en l'associant à des périphériques en plastique? Pourquoi ne pas découvrir le XPG Golden Summoner - une star-attraction sur le stand d'ADATA, ce clavier de jeu est doté de touches de clavier plaquées or 24 carats, associées à une finition dorée sur la plaque métallique supérieure.



Il existe d'autres faux or comme le repose-mains en similicuir. Le Golden Summoner est une variante du clavier XPATA Summoner ADATA lancé en 2019. Au CES, ils ont présenté une autre variante à deux tons du clavier, combinant une plaque supérieure en aluminium avec des touches orange et un repose-mains.











Nous avons également capturé deux des dernières souris de la société : XPG Headshot et XPG Primer. Le Headshot se caractérise par une conception de croûte triangulaire en flocons que la société appelle un "treillis fonctionnel", et est disponible en variantes noir et or.



Sous son capot se trouve un capteur PixArt PMW3391 avec une résolution de 16 000 dpi et 20 millions de commutateurs Omron à taux de clics. La souris dispose de 8 boutons programmables en tout. Ensuite, le plus simple XPG Primer, avec un capteur PixArt PM3360 à 12 000 dpi, une disposition classique à 4 boutons avec des commutateurs Omron 20M et un éclairage LED RGB.



















Pour finir, un trio de casques de jeu XPG Precog, désormais disponible en plusieurs couleurs; et le deskmat XPG Battleground XL.











