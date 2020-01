[CES2020 AMD] Attendez-vous à Navi haut de gamme : PDG d'AMD qui le dit !



Lors d'une session de questions/réponses avec la presse technologique à Las Vegas, le PDG d'AMD, le Dr Lisa Su, a fait naître l'espoir d'une carte graphique haut de gamme basée sur sa famille de GPU "Navi". Répondant à une question spécifique de Gordon Ung de PC World sur la question de savoir s'il y aura un concurrent haut de gamme dans l'espace graphique discret, le Dr Su a déclaré que l'on devrait s'attendre à un «Navi haut de gamme».



Le Dr Su déclare: «Je sais que ceux sur Reddit veulent un Navi haut de gamme! Vous devez vous attendre à ce que nous ayons un Navi haut de gamme, et qu'il est important de l'avoir. très important pour nous. Vous devez donc vous attendre à ce que nous ayons un Navi haut de gamme, bien que je ne fasse généralement pas de commentaires sur les produits non annoncés. "







Depuis des mois, il a été spéculé que AMD a travaillé sur un dé GPU plus grand que "Navi 10." En 2020, AMD devrait sortir la famille "Navi 20" de GPU construits sur un nœud 7 nm + (EUV), basé sur l'architecture graphique RDNA2. Les principaux objectifs de conception de RDNA2 devraient être la prise en charge d'au moins un ombrage à taux variable (VRS) de niveau 1 et, éventuellement, un lancer de rayons accéléré par le matériel. Il est possible que "Navi haut de gamme" fasse partie de cette famille de GPU.



ANANDTECH