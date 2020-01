[CES2020 CREATIVE] La marque nous dévoile : Le SXFI Gamer.



Au CES 2020, Creative Technology fournira un aperçu de son prochain casque de jeu USB, SXFI GAMER, qui présente un profil sonore spécialement conçu qui optimise le profil audio Super X-Fi pour les jeux de tir à la première personne.



Super X-Fi Headphone Holography est une technologie primée qui recrée la scène sonore d'un système de haut-parleurs surround haut de gamme dans un casque et le personnalise avec l'intelligence artificielle (AI) pour une expérience d'écoute naturelle. Depuis son lancement mondial et sa course primée (15 prix du meilleur spectacle) au CES 2019, les utilisateurs et les critiques ont été époustouflés par le réalisme de l'audio personnalisé, qui est adapté en fonction de leurs profils anthropométriques.







Au CES 2020, Creative lance le tout nouveau Super X-Fi Gen2, une version améliorée du profil audio Super X-Fi qui intègre des améliorations clés telles qu'une plus grande précision dans la personnalisation du profil audio d'un utilisateur, la préservation de plus de détails dans le surround configuration sonore, précision de positionnement plus élevée et fidélité audio.



Le profil sonore de jeu dans SXFI GAMER intègre tous ces éléments et l'optimise pour un ajustement parfait pour les jeux de tir à la première personne - l'imagerie environnementale, les signaux audio, la projection de distance et la directionnalité sont tous améliorés pour le joueur compétitif.



Le développement d'un profil de jeu personnalisé est une étape naturelle pour Creative lors de la création de la signature sonore Super X-Fi. Comme l'a dit Lee Teck Chee, vice-président de la technologie chez Creative et inventeur du Super X-Fi, «la conception audio pour le réalisme du jeu dans les jeux de tir à la première personne a une approche différente, par exemple par rapport au réalisme d'un film. Cela représentait donc un défi lorsque nous travaillions sur un son Super X-Fi pour les jeux, mais notre expertise et notre expérience nous ont mis en bonne position. Depuis les premiers jours de Sound Blaster il y a plus de 30 ans, nous travaillons depuis longtemps sur des jeux et avons une compréhension approfondie de l'optimisation des performances audio pour différents types de jeux. »







Ressembler et se sentir comme un joueur professionnel



En plus de sa qualité audio de tireur d'élite, le casque SXFI GAMER fonctionne de différentes manières convenant à un joueur professionnel de bonne foi. SXFI GAMER arbore un profil d'éclairage RVB qui est plus agressif et élégant que les précédents casques de jeu Creative, et offre plus de confort aux utilisateurs avec des coussinets en cuir. Une caractéristique clé est son microphone avec un tout nouveau design pour une communication de jeu améliorée. Il dispose d'un filtre anti-pop intégré, d'unidirectionnalité améliorée pour supprimer le son ambiant inutile, d'une meilleure réduction du bruit et d'un son plus clair et plus naturel dans l'ensemble.



Le lancement de SXFI GAMER est provisoirement prévu au deuxième trimestre 2020.



THE GURU3D