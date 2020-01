[CES2020 RAZER] La marque nous présente un PC de bureau de jeu modulaire : Le Tomahawk.



Le Tomahawk N1 abrite l'élément de calcul Intel NUC 9 Extreme avec une conception modulaire. Le boîtier entièrement en aluminium a un verre trempé des deux côtés, de sorte que le GPU monté verticalement est visible.







Dans votre configuration domestique, ce châssis compact de 10 litres libère suffisamment d'espace sur votre bureau pour maintenir une esthétique minimaliste avec des lignes épurées. Le Razer Tomahawk offre une puissance qui dément sa taille et frappe aussi fort que les meilleures tours complètes du marché.



Construit sur Intel NUC 9 Extreme Compute Element, le Razer Tomahawk Gaming Desktop est équipé d'un processeur Intel 9e génération i9-9980HK à 8 cœurs, il offre des performances plus rapides pour les titres de jeu AAA, la création de contenu et la diffusion en continu, tandis que son La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 20 prend en charge une expérience de lancer de rayons entièrement optimisée.







S'ouvrant sur sa conception modulaire, il suffit de quelques étapes simples pour échanger du matériel comme votre carte graphique ou vos disques durs. Avec un minimum de bricolage requis, l'entretien et le nettoyage du Razer Tomahawk de la poussière deviennent également beaucoup plus pratiques.



Le châssis Razer Tomahawk N1 sera disponible en tant qu'option autonome pour les amateurs de jeux et les intégrateurs de systèmes qui souhaitent créer leur propre plate-forme personnalisée. Le châssis Razer Tomahawk N1 est fabriqué à partir d'un cadre en aluminium entouré de deux vitres en verre trempé afin que vous puissiez admirer le fonctionnement interne du système.



Pour garantir une puissance et des performances optimales, le châssis Razer Tomahawk N1 est préinstallé avec une alimentation SFX standard. Tous les composants clés reposent sur le traîneau conçu sans outils qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement à l'installation et aux mises à niveau.



Voici de quoi il se compose :



- Jusqu'à un processeur Intel Core i9-9980HK à 8 cœurs,

- SODIMM DDR4 double canal, 1,2 V max 64 Go à 2400 MHz ou 32 Go à 2666 MHz,

- Connecteur HDMI 2.0a,

- Prend en charge 3 écrans 4K (Intel UHD Graphics),

- 2x emplacements M.2 Key M (80/110),

- 2 ports Thunderbolt 3,

- 6 x connecteurs USB 3.2 Gen2 Type-A,

- 2 ports Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps (i219-LM et i210-AT),

- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 20XX,

- Construction à petit facteur de forme et conception modulaire.



THE GURU3D