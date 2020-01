[CES2020 GIGABYTE] La marque nous propose des nouveaux écrans.



Gigabyte fait savoir que trois nouveaux moniteurs de jeu peuvent être classés comme successeurs des écrans Aorus. Les nouveaux moniteurs couvrent la catégorie 27 pouces et 31,5 pouces et sont disponibles dans les versions plates et courbes avec une résolution fhd et qhd respectivement.



Les utilisateurs peuvent rencontrer des situations frustrantes lorsqu'ils cherchent à mettre à jour pour une meilleure expérience utilisateur ou un dépannage car le processus nécessite souvent des étapes fastidieuses ou peut entraîner une défaillance du moniteur.



GIGABYTE en tant que marque cherche constamment à améliorer l'expérience utilisateur.C'est pourquoi nous avons ajouté des fonctionnalités de jeu tactique AORUS telles que Black Equalizer, Aim Stabilizer et GameAssist à la gamme de jeux GIGABYTE tout en ajoutant une certaine intelligence aux moniteurs cette fois. Grâce à la fonction exclusive de mise à jour automatique de GIGABYTE, il exécutera des vérifications automatiques et instantanées du système une fois le moniteur connecté au PC et exécutera immédiatement les mises à jour requises.



Les utilisateurs peuvent sans effort profiter de la meilleure expérience de jeu avec les fonctionnalités que GIGABYTE continue de développer et de mettre à niveau tout en offrant une protection supplémentaire à votre moniteur.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



"Nous sommes très heureux de constater que les joueurs adorent nos moniteurs de jeu AORUS. Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs sur nos fonctionnalités tactiques et elles font vraiment une différence sur le marché. Pour la nouvelle gamme de jeux GIGABYTE, GIGABYTE offre une haute qualité avec des spécifications élevées à une gamme de prix compétitifs et nous continuerons certainement d'apporter des fonctionnalités plus exclusives et brillantes sur le marché.



Trois moniteurs de jeu GIGABYTE feront leurs débuts au CES 2020, couvrant les catégories 27 pouces et 31,5 pouces, ainsi que ceux de la variété plate et incurvée et les résolutions de FHD et QHD respectivement. De plus, GIGABYTE aura plus à prévoir pour les différentes résolutions et les plus grandes tailles d'écran à l'avenir.



Les moniteurs de la série de jeux GIGABYTE seront disponibles sur le marché au premier trimestre 2020.



Si vous regardez le tableau ci-dessous, vous pouvez déjà repérer les nouveaux tags FreeSync.







