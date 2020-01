[CES2020 ALIENWARE] La marque présente le concept UFO - un mini PC portable de type tablette.



Au CES 2020, la division inspirée des jeux de Dell, Alienware, avait une poignée de nouveaux produits à présenter. Parmi ceux-ci, nous avons trouvé un nouveau produit encore en développement appelé le Concept UFO. L'OVNI est un produit conceptuel qui suggère une nouvelle stratégie de développement pour les PC de jeu, et qui est une première approche de portabilité.



Inspiré de la console Switch de Nintendo, cet ordinateur met les PC de jeu en mouvement. Conçu pour être une solution portable, ce PC est basé sur le système d'exploitation Windows 10, vous pouvez donc être sûr que toutes vos bibliothèques de jeux existantes sont également jouables dessus.











Ayant un processeur Intel comme base, le Concept UFO utilise l'iGPU d'Intel pour alimenter un écran de 8 pouces de résolution inconnue. Bien que nous ne sachions pas quelle architecture alimente l'OVNI, nous pensons que Ice Lake est derrière. Notre spéculation est basée sur l'hypothèse que, si le concept est capable de jouer à des jeux, Alienware mettrait autant d'iGPU hautes performances que possible, et ces performances ne se trouvent actuellement que dans les processeurs Ice Lake d'Intel, sous la forme de graphiques intégrés Intel Iris Plus .



Frank Azor d'AMD a tweeté une question si quelqu'un voulait voir ce produit venir avec la nouvelle série AMD 4000 de processeurs mobiles Ryzen, donc nous pourrions être surpris, étant donné que les spécifications finales ne sont pas déterminées. La série Ryzen 4000 représenterait un choix parfait car elle offre beaucoup de puissance CPU et GPU dans un simple boîtier TDP de 15 W, cependant, nous ne savons pas quelle solution sera finalement présente.











De plus, lorsque vous n'utilisez pas le PC comme appareil mobile, il peut être «ancré», ce qui signifie qu'il aurait accès à la puissance supplémentaire et deviendrait un véritable PC de jeu de cinéma à domicile. Les contrôleurs intégrés peuvent être retirés dans cette situation, puis utilisés comme un seul contrôleur, comme indiqué dans l'image ci-dessus.



En ce qui concerne les options d'E/S, il existe une sortie vidéo inconnue et un port USB de type C en haut de l'appareil, utilisés pour la charge. Comme il ne s'agit que d'un produit conceptuel, pour l'instant, nous ne savons pas s'il arrivera sur le marché, mais nous pouvons espérer que cela deviendra une réalité cette année.



TECHPOWERUP