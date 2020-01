[CES2020 KINGSTON] La marque nous propose "Grandview", son prochain SSD PCIe 4.0 M.2 milieu de gamme et ses "Seccos" de dernière génération.



Kingston au CES international 2020 nous présente son prochain SSD M.2 NVMe de milieu de gamme doté de la dernière interface hôte PCI-Express 4.0 x4 et du protocole NVMe 1.4, baptisé "Grandview". Plus tard cette année, ce lecteur sera lancé en tant que produit à haute performance sous la marque de l'entreprise ou la marque HyperX.



Disponible dans des capacités comprises entre 500 Go et 2 To, le disque est alimenté par le contrôleur Marvell "Whistler Plus" 12 nm qui dispose de 4 canaux flash et d'une bande passante de 1,2 GT/s par canal. Ils ne nous diraient pas si c'est un flash TLC ou QLC NAND en cours d'utilisation, ou les performances du fabricant. L'adaptateur PCIe vers M.2 sur ces images ne fera pas partie du package.







«Seccos», leur nouveau lecteur PCI-Express 3.0 x4 qui utilise un contrôleur 8 canaux sans nom (probablement Marvell) et un flash NAND 3D TLC, avec des capacités comprises entre 250 Go et 2 To, étaient également exposés. Kingston a publié quelques numéros CDM pour le modèle 1 To de Seccos: 3 449 Mo/s en lecture séquentielle et 2 839 Mo/s en écriture séquentielle.







Les performances du fabricant sont jusqu'à 3 500 Mo/s en lecture et jusqu'à 3 000 Mo/s en écriture.



TECHPOWERUP