[CES2020 BEQUIET!] La marque nous propose pas mal de petites nouveautés !



L'alimentation PC allemande, le boîtier et le refroidissement sont silencieux! apporté de nombreux nouveaux goodies au CES 2020, et nous sommes allés de pair avec eux. La star-attraction ici est leur nouveau bloc d'alimentation phare, le Dark Power Pro 12. Disponible en deux variantes à haute puissance, 1200 watts et 1500 watts, cette série bénéficie de la certification 80 Plus Titanium (rare pour une telle puissance élevée, y compris dans les régions 100-120VAC et pas seulement 220-240VAC). Il propose une régulation de puissance entièrement numérique dans tous les domaines. La régulation de puissance numérique couvre 12 V, LLC et PFC.



Il est important de noter qu'il n'utilise pas une conception de rail unique + 12V, mais plutôt une conception à 6 rails, avec au moins 40 A par rail. Le modèle 1500 W comprend deux rails de 45 A. Il y a des marques sur le quai de connexion sur lesquelles le rail spécifique tire un connecteur, de sorte que vous ne finissez pas par surcharger un rail.















Le Dark Power Pro 12 dispose d'une bascule "Mode OC" qui optimise le bloc d'alimentation pour l'overclocking. Il est refroidi par un ventilateur Silent Wings de 135 mm optimisé pour un fonctionnement silencieux. Le modèle 1200 W fournit huit connecteurs d'alimentation PCIe 6 + 2 broches, tandis que le modèle 1500 W en fournit dix. Vous obtenez au moins deux connecteurs EPS à 8 broches qui ne s'appuient pas sur un seul câble.



Vous bénéficiez de toutes les protections électriques courantes (surtension/sous-tension, surcharge, court-circuit et surchauffe). Le bloc d'alimentation est logé dans un corps en aluminium brossé de qualité supérieure avec un maillage fin sur l'admission du ventilateur. Vous obtenez des câbles modulaires à manchon unique. Bequiet! soutient cette alimentation avec une garantie de 10 ans et la lancera en février 2020 à un prix non divulgué.















Pour continuer, nous avons le Pure Base 500DX, une variante premium du Pure Base 500 de l'année dernière. Il s'agit d'un boîtier ATX de milieu de gamme de milieu de gamme qui couvre non seulement les éléments essentiels du segment, mais offre également certaines fonctionnalités ambitieuses telles qu'une finition mate, des panneaux avant et supérieur redessinés avec des perforations qui améliorent le flux d'air et un embellissement ARGB qui s'étend sur toute la hauteur du boîtier, à travers le panneau avant.



Trois ventilateurs Pure Wings 2 sont fournis avec le ventilateur. L'embellissement ARGB a un contrôleur interne de base et un bouton du panneau avant qui fait défiler les présélections. Le panneau avant comprend désormais un port USB 3.x type-C. Il y a deux versions de ce boîtier, noir et blanc. Bequiet! devrait le lancer en mars 2020.















Le Shadow Rock 3 est un refroidisseur de CPU de type tour à ailettes épaisses en aluminium. La pile d'ailettes est décalée par rapport à la zone de l'emplacement de mémoire de la plupart des cartes mères. Cinq caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur entrent en contact direct avec le processeur à la base et diffusent la chaleur à travers l'aileron.



Un ventilateur Shadow Wings 2 PWM inclus ventile le dissipateur thermique, avec une sortie de bruit de seulement 24,4 dBA à la vitesse maximale. Une plaque supérieure en aluminium brossé bicolore coiffe la pile d'ailettes. Le Shadow Rock 3 peut gérer des charges thermiques allant jusqu'à 190 W TDP, ce qui le rend adapté aux processeurs HGA LGA2066, en plus de la prise en charge d'AM4 et LGA115x. Il est prévu pour avril 2020.











Enfin, il y a le Pure Rock 2, le nouveau refroidisseur «d'entrée de gamme» de be quiet !, qui se compare à CM Hyper 212 EVO. Disponible en versions noir et blanc avec des plaques supérieures en aluminium brossé assorties, le Pure Rock 2 est un refroidisseur de type tour plus conventionnel, doté de quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui entrent en contact direct avec le CPU à la base et un ventilateur Pure Wings 2 PWM ventilant le dissipateur thermique.



Ces refroidisseurs sont bons pour des charges thermiques allant jusqu'à 150 W et prennent en charge les prises grand public telles que AM4 et LGA115x. Le lancement du produit pour cette glacière est prévu en avril 2020.



TECHPOWERUP