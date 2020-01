[CES2020 LIAN-LI] La marque nous propose pas mal de nouveautés dont des boitiers !



Lian Li a dévoilé un nouveau boîtier sous sa marque principale et trois nouveaux modèles sous son extension de marque LanCool, en plus de présenter plusieurs produits inédits qui pourraient voir le jour plus tard cette année. Nous commençons par l'O11D Mini, un boîtier de cube premium miniaturisé qui est une réduction de l'O11D pour le facteur de forme Micro-ATX.



Il conserve la disposition partitionnée verticalement, couplée aux éléments de conception clés de la série O11 tels qu'un contraste entre le verre trempé noir piano et l'aluminium brossé pour ses deux compartiments, beaucoup de place pour une configuration sérieuse de refroidissement liquide DIY, avec une mini -Carte mère ITX en place, il y a de la place pour jusqu'à trois radiateurs de 280 mm x 140 mm ; jusqu'à un radiateur de 280 mm x 140 mm (ou moins) et un radiateur de 240 mm x 120 mm lors de l'utilisation de Micro-ATX. Disponible à partir de mai 2020, le O11D Mini devrait coûter moins de 100 $. Mais attendez, il y a plus: ce boîtier dispose d'un panneau arrière remplaçable, qui vous permet d'installer même des cartes mères ATX.











Ensuite, le LanCool II Mesh, une variante du LanCool II lancé en novembre dernier. Sa conception implique de déplacer les perforations du panneau avant de la périphérie vers le centre. La partie métallique des panneaux latéraux est également perforée, avec un filtre à poussière en maille.















L'affaire supprime l'embellissement ARGB du LanCool II d'origine. Fait intéressant, il est au même prix de 89 USD que la variante noire du LanCool II, disponible à partir d'avril 2020. Le dernier des trois nouveaux boîtiers est le LanCool 315, une tour centrale hautement modulaire avec un intérieur horizontalement cloisonné. Son USP est un plateau de carte mère qui se détache du reste du boîtier et glisse vers l'arrière. Il y a deux garnitures de ce boîtier, l'une avec un panneau avant en verre trempé et l'autre avec un panneau avant en maille perforée. Les deux versions sont au prix de 79 $ et disponibles à partir de mai 2020.



















Nous avons également rencontré une délicieuse Odyssey X qui a fait ses débuts le dernier Computex. L'extérieur du boîtier se compose de divers panneaux de tessons en forme que vous pouvez mélanger et assortir pour obtenir plusieurs permutations qui affectent la conception globale du boîtier. Le panneau de droite, par exemple, se compose de deux moitiés incurvées que vous orientez horizontalement ou verticalement. Idem avec les deux éclats le long du panneau avant (courbant vers l'intérieur ou vers l'extérieur). Disponible maintenant, il est au prix de 399 $.











Uni Fan est un nouveau produit fascinant. Il s'agit d'un ensemble de trois ventilateurs qui se connectent de manière transparente les uns aux autres, de sorte qu'un seul câble reliant l'un des ventilateurs peut alimenter PWM (pour la fonction principale) et ARGB (pour l'éclairage).



Des points durs électriques à l'extrémité de chaque ventilateur, ainsi qu'un mécanisme sans outil, gèrent l'accostage. Même le câble à une extrémité est détachable. Avec cela, vous minimisez l'encombrement des câbles pour vos radiateurs (imaginez trois câbles de ventilateur sur les répartiteurs et ARGB pour chaque ventilateur). Les ventilateurs eux-mêmes respectent le langage de conception de base de Lian Li, avec un ventilateur-moyeu en aluminium usiné, des roues blanches et des diffuseurs ARGB le long des cadres.



Les ventilateurs sont dotés de roulements à fluide dynamique de première qualité. Le câble principal s'interface avec le logiciel via USB (en-tête), vous permettant de configurer les vitesses des ventilateurs et les éclairages des ventilateurs individuels. Uni Fan est le meilleur des deux mondes: la résilience d'avoir des fans individuels que vous pouvez, enfin, remplacer individuellement ; et l'esthétique d'un ventilateur composé, avec un seul câble reliant votre radiateur. Disponible en séries de 3 à partir d'avril, l'Uni Fan devrait coûter moins de 80 $.















