[CES2020 COOLER MASTER] La marque nous propose de nouveaux ventirad CPU ainsi que des kits AIO.



Cooler Master a dévoilé plusieurs nouveaux refroidisseurs de processeur ce CES, y compris des mises à jour majeures de la conception de certains de ses modèles les plus vendus. Pour commencer, le nouvel Hyper 212 EVO est rafraîchi avec un nouveau modèle V2.



Le dissipateur thermique à ailettes en aluminium de type tour est désormais doté d'une conception asymétrique qui décale l'aileron des emplacements de mémoire de votre carte mère. Il est également livré avec un ensemble de supports de montage mis à jour pour une installation plus facile; et un ventilateur Cooler Master SickleFlow V2 120 mm mis à jour avec un débit d'air plus élevé, permettant aux concepteurs de réduire le régime et le bruit.



Disponible à partir de février 2020, l'Hyper 212 EVO V2 est au prix de 36,99 $ US. En parlant du ventilateur SickleFlow V2, d'un cadre de roulement de fusil mis à jour et d'une conception de pale de ventilateur Air Balance mise à jour. Le spinner de 120 mm se décline en quatre variantes basées sur l'éclairage : 7,99 $ pour son absence, 9,99 $ pour le rouge/bleu unicolore, 13,99 $ pour le RVB et 16,99 $ pour l'ARGB.







Ensuite, le MasterAir G200P, un refroidisseur à faible débit et à haut débit conçu pour des charges thermiques inférieures à 100 W.Avec une hauteur de seulement 39,4, le refroidisseur dispose d'un dissipateur thermique à ailettes en aluminium dense avec une plaque de base en cuivre, qui est ventilé par un mince ventilateur PWM de 92 mm. Disponible à partir du 14 janvier, il est au prix de 44,99 $.



Cooler Master a également rafraîchi le haut de gamme de sa gamme de refroidisseurs d'air MasterAir, avec le nouveau V8GTS ARGB, un «chef-d'œuvre de 8 caloducs» qui utilise trois ailettes en aluminium prenant en sandwich deux ventilateurs de 140 mm. Les caloducs sur cette chose tirent la chaleur d'une plaque de chambre à vapeur qui entre en contact avec le CPU. Prévu pour la disponibilité en juin 2020, le V8GTS ARGB coûtera environ 89 à 99 $.



L'Hyper DT614 est un autre refroidisseur haut de gamme : un dissipateur thermique à double ailette avec un ventilateur de 140 mm au milieu et une plaque supérieure en métal élégante. Disponible à partir du T2-2020, il devrait coûter entre 79 $ et 89 $.















Cooler Master a également dévoilé l'extension de la marque Illusion pour sa gamme MasterLiquid de AIO CLC. Le bloc-pompe est équipé d'un ornement à réflexion infinie sous une surface en verre, avec un logo aberrant Cooler Master et un diffuseur ARGB. En plus de cela, la ligne Illusion sera largement identique à la ligne MasterLiquid existante.



Une légère variation d'Illusion est Mirror, qui comporte juste une surface en verre réfléchissante avec des diffuseurs ARGB en dessous. L'extension Vivid est une bête complètement différente: un écran LCD couleur de 2,44 pouces se couple avec un logiciel via USB pour diffuser tout ce que vous voulez, y compris la surveillance en direct, ou le logo de votre clan.



Enfin, il y a la série MasterLiquid Lite V2 sans fioritures mise à jour, qui a le dernier bloc-pompe de 3e génération de Cooler Master qui fait partie de tous les autres nouveaux CLC affichés cette année. Le ML Lite V2 comprend également un radiateur amélioré et des ventilateurs SickleFlow V2.















Disponible à partir de février 2020, la série MasterLiquid Lite V2 mise à jour coûte entre 119 $ et 129 $. Le miroir MasterLiquid ML240R/280R/360R sortira également en février, au prix de 119 $ à 129 $. MasterLiquid ML240P/360P Vivid commande un prix raide de 199 $ à 219 $ en raison du matériel d'affichage LCD. Cooler Master n'a pas annoncé la disponibilité de la série Illusion.



TECHPOWERUP