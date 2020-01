[CES2020 ADATA XPG] La marque nous propose plusieurs nouveautés.



ADATA a fait sa plus grande expansion de portefeuille de produits cette année avec l'introduction de nouvelles gammes de produits: moniteurs de jeu, ordinateurs portables de jeu et ordinateurs de bureau de jeu compacts. Pour commencer, nous avons attrapé le XPG Photon, un moniteur de jeu 4K Ultra HD de 27 pouces qui possède également des fonctionnalités adaptées aux créateurs telles que la couverture DCI-P3 à 95% ou plus, et des implémentations de Burst Refresh et Vivid Color de PixelDisplay.



Les joueurs bénéficient non seulement d'une résolution 4K UHD fournie par un panneau IPS agréable à regarder, mais également d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz en 4K UHD. D'une simple pression sur une bascule, le moniteur peut également être transformé en Full HD (1920 x 1080) à 240 Hz et une luminosité de 600 nits. Le panneau prend en charge une luminosité allant jusqu'à 1 500 nits. Il n'y a aucune mention de zones de gradation localisées, et nous n'avons espionné les logos DisplayHDR nulle part.



Derrière, le moniteur dispose d'un élément d'éclairage LED RVB triangulaire qui peut doubler en tant que lumière ambiante. Le support est une tout autre chose: une armature de studio appropriée avec une pince de banc qui permet la rotation et l'inclinaison le long des deux axes, en plus du réglage en hauteur.























Ensuite, la gamme d'ordinateurs portables de jeu XPG Xenia dans les formats 15,6 et 13 pouces. Sous le capot se trouvent des processeurs Core-H de 9e génération avec des options allant jusqu'au Core i7-9750H, des options graphiques qui incluent RTX 2070 Max-Q et GTX 1660 Ti ; une combinaison de la mémoire DDR4 SO-DIMM triée à la main d'ADATA et du stockage NVMe SX8200 M.2 ; et un clavier mécanique avec éclairage RVB.



Tous ces éléments, entassés dans un corps en alliage de magnésium. L'écran de 15,6 pouces est IPS Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Enfin, il existe la gamme XPG Gaia de bureaux de jeu compacts. L'une de ses variantes est conçue selon les spécifications NUC de "Ghost Canyon"; tandis que l'autre est un tarif Mini-ITX mince à douille plus conventionnel. Les deux variantes sont compactes de 5 litres et incluent une mémoire ADATA XPG et des SSD M.2 NVMe de la série SX8000. Vous ajoutez votre propre carte graphique compatible (jusqu'à 20 cm de long). Sur certaines variantes, vous obtenez même des ports Thunderbolt 3.



TECHPOWERUP