[CES2020 EVGA] La marque nous propose : La RTX 2060 KO.



Au CES, nous sommes allés de l'avant avec la carte graphique EVGA GeForce RTX 2060 KO, et son prix a été la plus grande surprise : 299 Dollars.







Cela pourrait très bien être la première réponse de NVIDIA à la Radeon RX 5600 XT d'AMD: une nouvelle gamme de cartes graphiques RTX 2060 à moins de 300 $, avec le support RTX comme point d'ancrage.







La carte EVGA semble être sévèrement construite à un coût. Une longueur de 20 centimètres, une solution de refroidissement simple à deux ventilateurs et seulement trois connecteurs, dont un DVI-D hérité. Il a toujours une plaque arrière pleine longueur. Le KO fonctionne à des vitesses d'horloge de référence NVIDIA pour le RTX 2060.







EVGA prévoit un KO Ultra SKU premium avec des vitesses overclockées en usine comparables au RTX 2060 iCX, au prix d'une petite prime.



EVGA indique que le RTX 2060 KO sera lancé la semaine prochaine (le 13 janvier 2020 ou plus tard).



